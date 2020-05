Pannonhalmi Területi Főapátság – Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Kedves Testvérek!

A koronavírus-járványra tekintettel, a MKPK 2020. május 1-én kiadott közleményével, és a Kormány rendeletével (168/2020) összhangban, a Területi Főapátság 3/2020, 4/2020, 14/2020 rendelkezéseit módosítva, az alábbiakat kérem plébániáinktól és lelkészségeinktől.

1. Húsvét 4. hetének hétfőjétől (május 4.) templomainkban újra lehetséges a hívő nép részvételével ünnepelni a szentmisét, a szükséges korlátozások betartása mellett.

• A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket, saját egészségük védelme érdekében kérjük, hogy még ne jöjjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.

• A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.

• A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.

• A padokban 2 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.

• A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot,

a békeköszöntést, illetve a kézfogást.

• Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.

• A miséző pap áldozása után, az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést (ez vonatkozik a többi áldoztatóra is).

• A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.

2. Igeliturgiák, templomi közösségi imádságok (rózsafüzér, litánia és szentségimádás) is

a szentmisék feltételeinek betartása mellett tarthatók, ám ilyenkor ne legyen áldoztatás!

3. Az esküvőket és a keresztelőket csak akkor tartsuk meg, ha az szűk családi körben,

az óvintézkedések megtartásával történik.

4. A temetéseket egyszerű formában a sírnál (a ravatalozó mellőzésével) végezzük.

5. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.

6. Gyóntatás a 2 méter távolság megtartásával lehetséges.

7. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, a kilincseket és gondosan szellőztessünk.

8. Nagy létszámú zarándoklatok, tömeges imatalálkozók, körmenetek még nem tarthatók.

9. A pannonhalmi Szent Márton Bazilika liturgiáiba továbbra is csak az online közvetítéseken keresztül lehet bekapcsolódni.

10. Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés!

11. Amennyiben a plébános, a képviselő testülettel egyetértve úgy ítéli meg, hogy még nem kezdik meg a nyilvános liturgiák végzését, jelezzék nekem.

Kapcsolódjunk a COMECE-CCEE elnökeinek közös imádságoz:

Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel. Ámen



Pannonhalma, 2020. május 2.



Hortobágyi T. Cirill OSB

főapát

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír