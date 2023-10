Pap–kispap focimeccs Debrecenben

1950 óta igyekeznek minden évben megrendezni ezt a találkozót. A szervező, Gorcsa Péter a közösségépítést, a találkozás lehetőségét emelte ki a rendezvény kapcsán. A paptestvérek ugyanis kevésbé ismerik a szemináriumban lévő kispapokat: amikor szolgálat során esetleg találkoznak, akkor sem sikerül feltétlen eszmét cserélniük. Erre is lehetőséget ad egy ilyen sportrendezvény. Idén a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum nemrég átadott csarnoka adott otthont az őszi találkozónak. Közel ötven pap és kispap tisztelte meg jelenlétével a sportrendezvényt, ráadásul mindhárom görögkatolikus egyházmegye képviseltette magát. Sokan a családjukkal látogattak ki a már-már presztízs meccsnek is nevezhető mérkőzésre. A sportkommentátori szerepet Obbágy Lacus atya vállalta magára.

A kezdőrúgást a DVSC labdarúgócsapatának korábbi vezetőedzője, Herczeg András végezte el. A Lokival kétszeres bajnok, kupa- és szuperkupagyőztes, egyszeres Ligakupa-győztes, valamint a Bajnokok Ligája és az Európa-liga-csoportkörbe is bejutott, pályaedzőként pedig három bajnoki címhez segítette a klubot. A tréner, aki Magyar Arany Érdemkereszt és Mesteredző kitüntetésben is részesült, a mai napig a debreceni labdarúgás szerves része a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként.

A sporteseményt természetesen most is lelki töltekezés követte, az Érseki Hivatal kápolnájában Parakliszt imádkoztak a résztvevők, majd egy közös vacsora után valóban a tartalmas beszélgetések helye volt az Érseki Hivatal. És persze sokan mondják, hogy csak a játék öröméért zajlott a meccs, azért a végeredmény is biztosan sokakat érdekel: ismét a papok nyertek a találkozón. Gratulálunk!

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír