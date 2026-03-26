Pápai elismerés a Gravissimum educationis 60. évfordulójára megjelent dokumentumkötet kapcsán

Hazai – 2026. március 26., csütörtök | 15:00
Levélben fejezte ki elismerését XIV. Leó pápa a Szentszéki dokumentumok a keresztény nevelésről és a katolikus iskoláról (1965–2025) című, 2025 őszén megjelent kötet kapcsán. Az Edgar Peña Parra érsek, helyettes államtitkár által jegyzett, február 25-én kelt levél hangsúlyozza: a Szentatya nagyra értékelte a kiadvány egyházias szellemét és azt a szolgálatot, melyet az intézményeknek nyújt.

A forrásgyűjtemény a Szent István Társulat gondozásában, a Szent István Kézikönyvek sorozat részeként jelent meg, Tőzsér Endre SP és Zsódi Viktor piarista tartományfőnök szerkesztésében a II. Vatikáni Zsinat nevelésügyi nyilatkozata, az 1965. október 28-án közreadott Gravissimum educationis 60. évfordulójára, egybefoglalva az elmúlt hat évtized legfontosabb pedagógiai szentszéki iránymutatásait.

„Örömmel közlöm, hogy a folyó év január 16-án kelt levelét a Szentatya jóindulatú figyelmébe ajánlottuk. Őszentsége nagy hálával fogadta az ajándékba küldött Szentszéki dokumentumok a keresztény nevelésről és a katolikus iskoláról (1965–2025) című kötetet. Nagyra értékelte annak egyházias szellemét, és hangsúlyozta, milyen jelentős szolgálatot fog nyújtani. A Szentatya egyúttal köszönetét fejezte ki, amiért imádságaikban megemlékeznek róla, mely a gyermeki közösségvállalás, az odaadó ragaszkodás és az ő egyetemes szolgálata iránti őszinte szeretet jele” – olvasható Peña érsek levelében.

Leó pápa a helyettes államtitkár tolmácsolásában arra bátorítja a pedagógusokat és a közreműködőket, hogy „megújult elkötelezettséggel folytassák ezt az oly értékes szolgálatot”, amely „a személy teljes körű képzésére irányul az evangélium világosságábanés az Egyház tanítása szerint”.

A kötet borítóján Vincent van Gogh Csillagos éj a Rhône fölött című festménye látható, utalásként a 2025-ös szentévben „A remény csillagképei” mottóval megrendezett tanári jubileumra Rómában.

A fülszövegben Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke e szavakkal ajánlja a kiadványt: „nem csupán dokumentumgyűjtemény, hanem iránytű és térkép is: mutatja a kikötőfelé vezető utat. Ezek a dokumentumok megerősítenek bennünket abban, hogy a katolikus iskola egy élő közösség, amelynek középpontjában Krisztus áll”.

Az évfordulóhoz kapcsolódóan 2025 novemberében Gravissimum educationis – 60 év a keresztény nevelés távlatában címmel a Piarista Rend Magyar Tartománya és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szakmai konferenciát is szervezett Budapesten. Az esemény fókusza a keresztény nevelés aktuális helyzete és a zsinati dokumentum máig ható üzenete volt. (Beszámolóinkat a konferenciáról ITT és ITT, illetve IDE kattintva olvashatják.)

Fotó: Vatican Media, Zsódi Viktor Facebook-oldala

Magyar Kurír

