Pápai Lajos emeritus győri megyéspüspökkel ünnepeltek a soproniak Szent Mihály napján

A szentmise előtt a Goldmark Énekegyüttes Szent Mihály zsolozsmáját énekelte.

Az ünnep keretében Horváth Imre atyának, Sopron nyugalmazott városplébánosának átadták a plébánia által adományozott Szent Mihály-emlékérem arany fokozatát.

A szentmisén orgonás zenei szolgálatot végzett Bak Tamás Maximilian OCist.

„Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és az üdvösség tervét szolgálják a többi teremtmény között. Védelmeznek bennünket, az Egyházat a gonoszság elleni küzdelemben” – foglalta össze a Katolikus Egyház angyalokról szóló tanítását Pápai Lajos püspök.

„Krisztus Egyháza a történelemben és benne

mi, keresztények állandó küzdelemben állunk a gonoszság erőivel.

Krisztus győzelméről és erejéről teszünk tanúságot nap mint nap. Hány üldöző, hány diktátor küzdött kétezer év alatt, és hány vértanú és hitvalló győzött már Krisztus erejével ebben a kétezer évben. Csak a 20. században milyen hatalmak harcoltak az Egyház megszűnéséért: a nemzeti és a nemzetközi szocializmus, majd a liberalizmus diktatúrái, s amikor úgy tűnt, hogy sikerül legyőzni, elhallgattatni az Egyházat, Kolbe atya, Apor Vilmos püspökünk és Mindszenty bíboros számos vértanúval együtt mutatták meg Krisztus győzelmét. Ők mindannyian »legyőzve győztek«.

Szent Mihály arkangyal és az angyalok ott állnak az Egyház, a hívek mögött, amikor harcukat vívják. Néha egészen látványosan működik, hogy a »legyőzött győz«, hatalmasnak tűnő egyházellenes diktatúrák kártyavárként dőlnek össze.

Ne féljünk! Bizakodással folytassuk a keresztény élet mindennapi küzdelmeit, mert Krisztus már győzött.

S küzdelmeinkben Szent Mihály és a hatalmas angyalok is segítenek minket” – hangsúlyozta szentbeszédében a nyugalmazott győri megyéspüspök.

„A mai olvasmányban, Dániel próféta könyvéből hallottuk, hogy az angyalok seregei szüntelenül dicsőítik Istent: »Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe« (Dán 7,13–14).

Az Úr Jézusban teljesül be a dánieli jövendölés – fogalmazott a szentmise szónoka. – Az angyalok állandó istendicsőítése a mennyei liturgia, és a mi liturgiánk is ebbe kapcsolódik bele, ezért imádkozzuk a szentmisében: »az angyalok és szentek kórusával együtt dicséreted himnuszát zengjük«.

Isten dicsősége az ő szentsége, jósága, nagysága, s ennek felismerése, a vele való kapcsolat adja az embernek az igazi boldogságot. Isten dicsősége az élő ember. Minden, ami jó, szép, élő az emberben, az Isten dicsőségét hirdeti. S

az ember valódi végső célja az Isten látása”

– idézte a szentmise főcelebránsa Szent Iréneuszt.

„Ma az istenellenes hatalmak már nem kifejezetten a vallásos hitet támadják mint régen, hanem miként XVI. Benedek találóan mondta: a relativizmus diktatúrájával harcolnak minden igazság ellen. Minden relatív, semmi sem biztos – állítják. Szeretnének mindent eltörölni ebből a világból, ami a másik, a természetfeletti világ jelenlétére utal. Ezért küzdenek a felbonthatatlan szentségi házasság ellen, a papi nőtlenség ellen, a szerzetesi élet ellen, hogy semmi se emlékeztessen a végső dolgokra, Isten dicsőségére ebben a világban.

Az ősegyházban azért tudott a kereszténység futótűzként terjedni, mert hittek Krisztus feltámadásában, hittek abban, hogy a keresztséggel Krisztushoz kapcsolódnak, és nem féltek akár az életüket is odaadni érte.

Az élő hit ma is futótűzként terjed – hangsúlyozta Pápai Lajos püspök. – Ne féltsük az Egyházat, az Egyház jövőjét. Ez a hajó Krisztusé, és nem engedi, hogy elsüllyedjen. Az evangéliumban hallottuk Jézus szavait: »Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett« (Jn 1,51).

Mivel az Úr Jézus eljött közénk, megnyíltak az egek, s az Istennel való kapcsolat állandó realitás lett mindannyiunk számára.

Krisztus Ura az angyaloknak is. Ő az igazi küldött. Őt kell hallgatnunk, őt kell hirdetnünk nekünk is. Kérjük Szent Mihályt és a szent angyalokat, hogy segítsék keresztény életünk küzdelmeit, hogy Krisztus méltó tanúi lehessünk ebben a világban.”

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Palkovits Tamás

Magyar Kurír