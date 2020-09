Pápai üzenet Argentínába, a Lujáni Szűzanya tiszteletére szervezett zarándoklatra

Néha a zarándoklás nehéz úttá válik, miként most, a pandémia idején is, amikor a sok más félelem és kihívás mellett veszélynek van kitéve az egészségünk is. Éppen ezért van most különleges szükségünk arra, hogy a Szűzanya átöleljen minket, ahogy a zarándoklat mottója is kifejezi, és tovább folytassuk vele a zarándokutunkat – fogalmazott a Szentatya.

Ezután példaértékű tanúságtételeket idézett fel videoüzenetében. „Egy asszony azt mondta nekem, az ő feladata az, hogy összegyűjtse a gyerekeit. Egy másiktól, amikor azt kérdeztem, hogy melyik gyermekét szereti a legjobban, ezt a választ kaptam: »Öt ujj van a kezemen. Ha az egyiket bántják, az ugyanúgy fáj nekem, mintha a másikat. Mindegyik különböző, de mégis mindegyik egyenlő.«” A pápa hozzáfűzte: „Így tesz velünk a Szűzanya is. Mi is különbözőek vagyunk, de ő Anya, és átölel mindnyájunkat.”

Kísérjen benneteket a zarándokutatokon. Csatlakozom hozzátok, imádkozom értetek, és ti is imádkozzatok értem – kérte befejezésül Ferenc pápa, majd áldását adta a zarándokokra.

A virtuális zarándoklat szeptember 27-én, vasárnap ért véget a Fernando Croxatto püspök, Neuquén főpásztora által bemutatott szentmisével.

*

Az argentin hívek a 17. század óta tisztelik a Lujáni Miasszonyunk néven Szűz Máriát, a kegyszoborhoz kapcsolódó csodás események miatt. A lujáni Szűz Mária Argentína védőszentje.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír