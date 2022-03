Pápai üzenet a női egyházdoktorokról és Európa női védőszentjeiről szóló konferenciára

Ferenc pápa üzenetében tisztelettel köszönti az Avilai Szent Teréz, Sienai Szent Katalin, Lisieux-i Szent Teréz és Bingeni Szent Hildegárd egyházdoktorrá nyilvánításának évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi egyetemközi kongresszus szervezőit és résztvevőit. Ezekhez a szentekhez csatlakozik Svéd Szent Brigitta és a Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein), akiket Sienai Szent Katalinnal együtt Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé avatott.

E szentek kiemelkedő jelentőségű tanítása, amely miatt egyházdoktorokká és védőszentekké avatták őket, a mostani időkben új jelentőséget nyert maradandó értéke, lelki mélysége és időszerűsége miatt.

Tanításuk a jelenlegi körülmények között világosságot és reményt nyújt széttöredezett és megzavart világunknak.

Bár eltérő időkben és helyen éltek, és különböző küldetést végeztek, mindannyian osztoznak a szent életről szóló tanúságtételben. A Léleknek engedelmeskedve, a keresztség kegyelme révén járták a hit útját, nem a változékony ideológiák, hanem a „Krisztus embersége” iránti megingathatatlan ragaszkodástól indíttatva, amely áthatotta tetteiket. Időnként ők is alkalmatlannak és korlátozottnak érezték magukat, „kicsi nőknek”, ahogy Jézusról nevezett Teréz nővér mondta egy olyan feladat előtt, amely meghaladta őt.

Honnan is merítettek erőt ennek megvalósításához, ha nem Isten szeretetéből, amely betöltötte szívüket? Lisieux-i Szent Terézhez hasonlóan ők is teljes mértékben megvalósíthatták hivatásukat, az ő „kis útjukat”, életük terveit. Ez egy mindenki számára elérhető út, a hétköznapi szentség útja. A világ mai érzékenysége megkívánja, hogy a nők visszanyerjék azt a méltóságot és belső értéküket, amellyel a Teremtő felruházta őket. E szent nők életpéldája rávilágít néhány vonásra, amelyek az Egyház és a világ számára oly szükséges nőiességet alkotják – ilyen a nehézségekkel való szembenézéshez való bátorság, a konkrét dolgokra figyelő képesség, a természetes hajlam arra, hogy Isten tervei szerint kezdeményezők legyenek a legszebb és legemberibb iránt, valamint a világ és a történelem előrelátó – prófétai – szemlélete, ami a remény magvetőivé és a jövő építőivé tette őket.

Az emberiség szolgálata iránti elkötelezettségüket az Egyház és az „Édes Krisztus itt a földön” iránti nagy szeretet kísérte, ahogy Sienai Katalin szerette a pápát nevezni.

Felelősséget éreztek koruk bűneinek és nyomorúságának orvoslásában, és hozzájárultak az evangelizáció küldetéséhez, mindezt teljes harmóniában és egyházi közösségen belül

– emelte ki Ferenc pápa, és végül azt kívánta az összejövetel résztvevőinek, hogy a találkozó legyen gyümölcsöző és ösztönző a női szentség előmozdításában, amely termékennyé teszi az Egyházat és a világot. Szűz Mária, az Egyház Anyja közbenjárására bízta és szívből megáldotta őket.

Ferenc pápa üzenete hivatkozik Szent II. János Pál pápa 1999-ben, a 2000-es Nagy Jubileumi Szentév előtt közzétett Spes aedificanda kezdetű apostoli levelére, mely nagy elismeréssel szól a nők – Istentől nekik szánt – egyházi és társadalmi küldetéséről. „Valójában az Egyház kezdetektől fogva nem mulasztotta el, hogy felismerje és értékelje a nők szerepét és küldetését, még olyankor sem, amikor egy-egy kultúra behatároló szerepe révén nem mindig fordított rájuk kellő figyelmet. De a keresztény közösség ezen a téren is fokozatosan növekedett, és éppen a szentség szerepe bizonyult meghatározónak ebből a célból. Mária, az »ideális nő«, Krisztus és az Egyház Anyjának ikonja adott állandó ösztönzést, de a női vértanúk bátorsága is, akik meglepő lelkierővel néztek szembe a legkegyetlenebb kínokkal. Ehhez tartozik az aszketikus életben példaadó radikalizmust tanúsító nők tanúsága, megannyi feleség és anya mindennapi odaadása abban a „család-egyházban”, amelyben számos női misztikus karizmái járultak hozzá a teológia elmélyüléséhez, és ezáltal értékes jelzést adtak az Egyháznak, hogy teljes mértékben megértse Istennek a nőkkel kapcsolatos tervét. Ez pedig a Szentírás egyes lapjain, de főként az evangéliumok Krisztusa magatartásában már egyértelműen kifejeződik. Ebben az értelemben nyílik most lehetőség arra , hogy Svéd Szent Brigittát, Sienai Szent Katalint és a Keresztről nevezett Szent Terézia Benediktát Európa társvédőszentjeivé nyilvánítsuk.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: theratzpack.wixsite.com; globalsistersreport.org

Magyar Kurír