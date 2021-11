Papi évfolyam-találkozót tartottak Budapest-Terézvárosban

1991. június 15-én Paskai László bíboros, prímás, érsek hat, Szendi József veszprémi érsek négy diakónust szentelt pappá. A lelkipásztorok az egyházmegyei határok két évvel későbbi, 1993-ban történt rendezése után már öt különböző egyházmegyében szolgálnak, az ország legkülönbözőbb városaiban, de valamelyikük plébániáján minden évben összegyűlnek június 15-e körül, majd pedig Krisztus király ünnepe alkalmából Budapesten. Ez utóbbi dátum a reverendába történt beöltözésük időpontjához kötődik.

Most november 22-én az egykori évfolyamból hatan jöttek el az Avilai Nagy Szent Teréz-templomba, hogy hálát adjanak az elmúlt harmincöt, illetve harminc esztendőért. A szentmise főcelebránsa Berta Tibor tábori püspök volt, vele együtt miséztek Ailer Gáspár budafoki, Hernádi László nagykőrösi, Juhász Gábor budapest-vizafogói plébánosok, Tóth Kálmán, a budapesti Szent Rita-templom plébánosa, valamint a vendéglátó, Horváth Zoltán István kanonok, esperes, terézvárosi plébános.

Horváth Zoltán a nap vértanú szentje, Szent Cecília és Szent Charbel maronita szerzetes közbenjárását kérte a koronavírus-járványtól való szabadulásért indított imakilenced részeként. (Szent Charbelről minden hónap 22-én, így ezen a napon is megemlékeztek a Teréz-templomban.)

A házigazda arról elmélkedett, hogy vajon mi a közös e két, egymástól távoli időben élt szent között. Szent Cecília az ókeresztény kori Rómában úgy élte hitvalló fiatal életét, hogy egész környezetét elvezette a Krisztusba vetett hitre. Amikor ezért szörnyen megkínozták, bátran vállalta a szenvedést égi Jegyeséért, akinek szüzességét ajánlotta fel. Még azt is elszenvedte, hogy lefejezzék. Szent Charbel pedig a 19. századi Libanonban élt szerzetesként, elkívánkozott a remeteség magányába, testét sanyargatva sokat szenvedett, majd küszködött betegségeivel. Azonban a szenvedések, a megpróbáltatások mindkettejük esetében megerősítette a hitüket és Krisztus iránti szeretetüket, nem pedig elvette.

A szentmisén a tíz szűzről szóló evangéliumi példázat hangzott el. Ebben Jézus elmondotta, lehetünk okosak vagy balgák; ha hiszünk a Vőlegény eljövetelében, és várjuk Őt, akkor lámpásainkban, még ha az olaj a szenvedés olaja is, élteti a lángot és meleget és fényt ad. A tíz pap, akik időről időre összegyűlnek, annak idején ugyanígy boldogan és lelkesedéssel adták oda életüket Krisztusnak és az ő Egyházának. Hivatásuk gyakorlása során nemcsak az öröm és a siker, a szépség olaja jutott nekik, hanem nagyon sok szenvedés is, de rá kellett jönniük, hogy mindezek Isten szeretetének megnyilvánulásai, amelyekkel vezetni akarja őket. Isten ezek segítségével éltette azt a lángot, mely néha csak pislákolt, néha pedig hatalmas lánggal égett, de ki nem aludt soha. Azért jöttek el ezen az estén, hogy hálát adjanak ezért a sok lelkipásztori örömért és szenvedésért.

Az évfolyamtársak a mise végén imádkoztak élő és elhunyt szüleikért, mindazokért a lelkipásztorokért, valamint szeretteikért, akik a papi hivatásukban mellettük álltak és segítették őket. Az áldás után az évfolyam-találkozó résztvevői kinyilvánították tiszteletüket a hívekkel együtt a Szent Charbel sírjáról való olajoskendő-ereklye előtt, végül az ilyenkor szokásos szentségimádás kezdődött, melyet kéthetente hétfőnként este 7-től 8-ig tartanak a templomban egész évben.

A papok, akik évente kétszer találkoznak, most is a fehér asztalnál folytatták az együttlétet, sok-sok vidám percet felidézve az esztergomi szemináriumi vagy éppen a sorkatonai élményeikből, de megosztották egymással mai örömeiket, sikereiket is, melyekben felfedezték Isten ajándékát és az elmúlt időszak szenvedéseit, küzdelmeit, csalódásait és nehézségeit is, melyekben együtt keresték Isten szeretetét papjai iránt.

