Papi találkozót és lelkigyakorlatot tartottak Mezőkövesden

Ternyák Csaba egri érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében úgy fogalmazott: a fáradtság és a lelkesedés egyaránt jelen van a papság körében, fontos azonban, hogy a járványhelyzet után visszatérhetett az élet a plébániákra.

A lelkigyakorlatot Kovács Zoltán, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektora tartotta, ő mondta a szentbeszédet is. Keresztelő Szent János ünnepére utalva rámutatott: a szent az Ó- és az Újszövetség határán áll, összeköti a két valóságot. A papok is ilyenek: ebben a világban, mégsem csak ennek a világnak vannak jelen, hanem felkiáltójelként, prófétai jelként, Isten küldötteiként is.

A törvény betűje és a Jézus Krisztus által közvetített kegyelem Keresztelő Szent János példája nyomán a papságban is összeér. Aki a határon áll, az közvetít: kegyelmet azoknak, akik szomjaznak rá. Ez olykor hálátlan feladat, de ez az összekötő erő Isten és ember között. A megtestesülés, a szentségi és prófétai jelek segítenek.

Elvisszük az embereket a saját határaikhoz, segítve őket, hogy megtalálják Istent

– fogalmazott a rektor.

Keresztelő Szent János a csend és a szó embere is volt, atyja, Zakariás nyelvének megoldódása is jelként értelmezhető:

a csend sokszor megelőzi a jól megformált szavakat, s emeli azok értékét.

János életében fontos volt a pusztaság, ahol bár kiszolgáltatott az ember, de egyúttal egy belső világot is nyithat, formálhat. Az emberi szó akkor maradandó, ha az Ige áthatja, ez csendjeinket és megszólalásainkat is hitelesíti.

Keresztelő Szent Jánoshoz tódultak az emberek, ő azonban mégsem sütkérezett a népszerűségben, mert Istenre mutatott, és nem önmagára. Vértanúságának is Isten adott értelmet, s az ő áldozatának példáján kell nekünk is vállalni keresztjeinket. Jézus Krisztust is a kereszt tette tökéletes áldozattá, s a kereszt alatt ott állt Szűz Mária, akire a papok édesanyjukként tekintenek.

A csend és a szó embereként ő is határon áll. Egyszer a mi életünkben is megszűnnek a határok, és a Krisztusban beteljesült hit boldogságába jutunk; az Isten országának útépítője, Keresztelő Szent János és a papság, életük és szolgálatuk által – zárta homíliáját a rektor.

A szentmise végén Ternyák Csaba egri érsek köszönetet mondott a lelkigyakorlat vezetéséért, és köszöntötte a jubiláló lelkipásztorokat: hat gyémántmisés, egy aranymisés és két ezüstmisés papot; ezután bemutatkoztak az újmisés lelkipásztorok a közösség előtt. Az érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt hat paptestvérről is.

A szentmise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus elsejével hatályos főegyházmegyei személyi változásokat.

Forrás: Egri Főegyházmegye



Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír