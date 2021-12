Papok és kispapok adtak adventi koncertet a római Német–Magyar Kollégiumban

A mindkét alkalommal teltházas hangversenyen a kollégium lakóinak évfolyamtársai, római ismerősei, barátai, valamint meghívott egyházi és világi méltóságok vettek részt. Fellépett a kollégium egyesített kórusa, valamint a növendékek által alkotott kisebb nemzetiségi kórusok. Így a résztvevők német, magyar, horvát és szlovén adventi és karácsonyi énekeket egyaránt hallhattak. Az intézmény lakói mellett a Pápai Görög Kollégium magyar származású görögkatolikus papnövendékei, illetve a római Melanchthon Intézetben lakó német és magyar protestáns teológushallgatók is énekeltek.

A zenei talentumokkal is rendelkező papok és papnövendékek hangszeres tudásukat is megvillantották, így számos komolyzenei mű csendülhetett fel. Nagy tetszést váltott ki emellett a könnyűzenei darabokat megszólaltató kollégiumi zenekar is.

A színvonalas koncert megszervezésében oroszlánrészt vállalt Csapó Márton, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papnövendéke, aki jelenleg az intézmény zenei életének vezetője is egyben a kollégiumi kórus és szkóla vezetőjeként. Nemcsak ezen két zenei együttes, valamint az ökumenikus kórus karnagyaként, de a közönséget teljes mértékben lenyűgöző művészi értékű hegedűjátékával is hozzájárult ahhoz, hogy az este mindenki számára felejthetetlen maradjon.

A Német–Magyar Kollégium diákjai hálásak azért, hogy az Örök Városban eltöltött éveik alatt a házat vezető jezsuita atyák nem csupán a lelki életben és a tanulmányok terén támogatják őket magas színvonalon, de ezen felül kulturális szempontból is biztosítják azt, hogy a lakók ápolhassák nemzeti értékeiket, hogy azokat kibontakoztatva egymás számára is megismerhetővé tegyék – zárja beszámolóját Kulcsár Dávid.

Forrás és fotó: Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum

Magyar Kurír