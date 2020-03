Papok segítenek, hogy az argentin nyomornegyedekben is legyen hol otthon maradni a járvány idején

A Quedate en casa!, azaz Maradj otthon! felszólítás Argentínában is érvényes már egy hete, március 26-i adatok 502 fertőzöttről és 8 halálesetről számoltak be. Nehéz azonban otthon marasztalni azt, akinek nincs otthona, vagy otthona egy barakk, egy rogyadozó kunyhó, ahol nincsenek meg az alapvető higiéniai körülmények sem. Ahol néhány négyzetméteren élnek együtt szülők, gyerekek, nagyszülők. Ez a helyzet Buenos Aires hatalmas területű perifériáján, ahol már korábban is vészhelyzet uralkodott. Az érsekség a múlt héten jelezte, hogy a legtöbb helyen nincs ivóvíz sem, az emberek éheznek. A katolikus egyetem kutatása szerint a főváros lakosságának 40 százaléka él a szegénységi küszöb alatt.

A korábbi érsek, Jorge Mario Bergoglio volt az, aki létrehozott egy jól szervezett barakkpasztorációt, kinevezett a szegénynegyedek utcáin szolgálatot teljesítő papokat (cura villero), akik közül a legismertebb José Maria di Paola, azaz Pepe atya a La Carcova nevű negyedben.

Tisztában van azzal, milyen nagy kihívás elé állítja őket ez a helyzet, de Pepe atya nem veszítette el a reményt: „Nem könnyű, a hatósági előírások innen nézve szürreálisnak tűnnek, nem számolnak azzal, milyen itt a helyzet. Évek óta nem volt politikai szándék arra, hogy előmozdítsák fejlődést. Most pedig azt mondják, dolgozzon mindenki otthonról, távmunkában… De tudják vajon, hogy itt az emberek 90 százaléka idénymunkából vagy feketemunkából él, és most mindenki munka nélkül maradt? Vagy hogy a barakkokban sok ember él együtt, a gyerekektől a nagyszülőkig? Vagy hogy sok gyerek, fiatal gyakorlatilag az utcán él? Az országban azonban nem beszélnek ezekről a problémákról, csak arról, hogy hány honfitársunk maradt karanténban az óceánjárókon és hogy Dybala vírustesztje pozitív lett.” (Az argentin kormány közben rendelkezett, 10 ezer peso különleges segélyt kapnak azok, akik elvesztették munkájukat.)

A szegénynegyedben az ingyenkonyhák továbbra is működnek, betartják az előírásokat, átadják a készételeket. A plébánián egy egész emeletet alakítottak ki az időseknek, akik számára a legnagyobb veszélyt jelenti a vírus. Tizennégy szoba van, ide hívták el az időseket a zsúfolt barakkokból, hogy nagyobb biztonságban legyenek. Karanténban élnek, nem mozdulnak ki.

A hajléktalanok számára is alakítottak ki olyan helyet, ahol védettebb környezetben lehetnek, mint az utcákon. A cél, hogy elkerüljék a zsúfoltságot. Teljesen elkülöníteni nem tudják egymástól az embereket, de igyekeznek olyan közösségi csoportokat létrehozni, ahol hasonló helyzetben lévők élnek együtt megfelelő higiéniai viszonyok között.

Pepe atya úgy látja, a tanárok jól megoldják a feladatukat és küldik a gyerekeknek a leckéket Whatsappon. Nyilvános szentmisét Argentínában sem lehet már bemutatni, ezért a közösségi hálókon túl a helyi rádió is közvetíti a szertartást.

Ami az egészségügyi ellátást illeti, a helyi rendelő mindennap nyitva van, a külvárosi kórházakban az elsősegély-szolgálat az összeomlás szélén áll, és ami nagyon aggasztó, hogy nincs a környéken intenzív osztály. A kormány szerint pedig az egészségügy legfőbb kérdése ma az, hogy biztosítsák az abortusz szabadságát. Pepe atya szerint nagyon fontos feladat felhívni a figyelmet az egészségügy valódi problémájára, arra, hogy nincsenek megfelelő kórházak, és ahol van kórház, az is túlzsúfolt.

