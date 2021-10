Papszentelés Vietnámban – Szeretet nélkül minden jelentéktelenné válik

A Fides hírügynökség tájékoztatása szerint a missziós hónapban 46 papot és 8 diakónust szenteltek fel, akik készen állnak életüket lelkipásztori és misszionárius munkára áldozni.

Bár csak néhány jelenlévővel, mégis szeretettel és örömmel ünnepelték őket. „A pap olyan ember, aki különleges kapcsolatot alakít ki a körülötte lévőkkel” – emelte ki Joseph Nguyễn Năng, Ho Si Minh-város érseke, az október 16-i papszentelési mise főcelebránsa.

Ez alkalommal tizenkilenc diakónust szenteltek pappá Ho Si Minh-városban (a korábbi Saigonban) a Szent József-monostor kápolnájában. Prédikációjában az érsek így fogalmazott: „A papság szentsége átalakítja az átlagos embert Isten szolgájává. A pap különleges módon kapcsolódik a körülötte lévőkhöz; az egész közösséget vezeti, közvetlenül Jézus Krisztussal kommunikálva a szentségeken keresztül.”

Szintén Ho Si Minh-városban Joseph Đình Đúc Đao, a Xuân Lộc-i egyházmegye korábbi püspöke nyolc új redemptorista papot és nyolc diakónust szentelt fel. A Covid-19-járvány miatt a misét csak szűk körben, a rend tagjainak jelenlétében ünnepelték, a felszenteltek családtagjai és barátai nem lehettek ott. A püspök emlékeztette a jelölteket: azért választották ki őket, hogy Istent és az ő népét szolgálják. Đao püspök arra is meghívta őket, hogy „ápolják kapcsolatukat Istennel, éljenek az Ige szerint, és lelkesedéssel szolgálják Isten nyáját, ahogyan Jézus is tette”.

Korábban, október 13-án Peter Nguyễn Văn Viên püspök, az észak-vietnámi Hưng Hóa-i egyházmegye apostoli adminisztrátora tizenegy papot szentelt fel, köztük Joseph Ma A Cat, az első hmong származású lelkipásztort. Joseph Ma A Ca elmondta, hogy elsődleges feladatának tekinti „elvinni népének az örömhírt, tanítani a fiatalokat, segíteni nekik megőrizni kultúrájukat, hagyományaikat és nyelvüket”.

Sokan úgy vélik, hogy Joseph Ca atya felszentelése új lendületet hoz az Ige hirdetésében, különösen a hegyekben lakó hmong kisebbség tagjai számára, akik szegénységben élnek nehezen megközelíthető helyeken. Az első hmong pap jelenléte segíthet a fiataloknak válaszolni arra a hívásra, hogy népük szolgálatát válasszák hivatásuknak.

„Az Úr kezdetektől fogva szeretett engem, kiválasztott, és most örömmel megyek ki az oltárhoz. Felajánlom az Úrnak testemet és lelkemet, melyek olyan fehérek, akár a legtisztább fény. Mindenkinek elviszem az örömhírt, hogy megmentsem a nemzetek gyermekeinek lelkét” – ezek a bevonulási ének szavai, melyeket október 18-án énekeltek a Trà Kiệu-i plébánián, a közép-vietnámi Đà Nẵng-i egyházmegyében, a népszerű Mária-kegyhelyen. Hat kispapot szenteltek ekkor pappá.

„Ők hatan most már az Úrhoz tartoznak, és azon az úton járnak, melyen Jézus is járt – mondta Joseph Nguyễn Năng érsek. – Új életet kezdenek a szolgálat, a szeretet és a megbocsátás lelkületében, hogy az elveszett juhokat Istenhez vezessék, és Isten kegyelmét hirdessék.”

Ho Si Minh-város érseke a jelenlévőkhöz szólva kiemelte a papság fontosságát a társadalmi életben, emlékeztetve az újonnan szentelteket, hogy „az élet kovászaként és a Föld fényességeként” kell élniük. A papoknak napjainkban „különösen is meg kell erősíteniük a hitüket, hogy a nehézségek közepette is képesek legyenek követni Jézust. Szeretet nélkül minden jelentéktelenné válik” – tette hozzá. „Csak azok képesek másokat szeretni és szolgálni, akik feláldozzák magukat, ahogyan Jézus is feláldozta magát” – hangsúlyozta.

A Vietnámi Szocialista Köztársaság délkelet-ázsiai ország az Indokínai-félsziget keleti részén. Északról Kína, nyugatról Laosz és Kambodzsa, keletről pedig a Vietnámi-öböl határolja. Az ország 331 689 km²-es területén több mint 95 millió ember él. Az ország vallási megoszlása: népi vallású vagy nem vallásos: 73%, buddhista: 12%, katolikus: 7%, a kaodaizmus híve: 5%, protestáns: 1,5%, egyéb: 1,5%.

Fordította: Baranyai Judit

Forrás: Fides.org



Fotó: UCA News; Caritasdanang.org; Wikimedia Commons



Magyar Kurír