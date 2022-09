Párbeszéd a liturgiáról: Közömbösség és rácsodálkozás

Nem a liturgiáról szólva beszél Ferenc pápa elsőként a közömbösség kultúrájáról. Desiderio desideravi kezdetű apostoli levele alapján a liturgiában ez sokféle formát ölthet.

Közömbösek lehetünk Isten irántunk való vágyakozása iránt, ha nem „hagyjuk magunkat vonzani általa” (DD 6), és így kizárjuk magunkat az ünneplő közösségből. Mivel a Bárány lakomájára Isten az Egyházon keresztül hív meg minden embert, közömbösségünk a „tekintélyelvű elitizmus” formáját is öltheti, pedig „egy pillanatnyi nyugalmat sem szabadna megengednünk magunknak, tudván, hogy még mindig nem kapta meg mindenki a meghívást erre a Vacsorára, vagy tudva, hogy mások az emberi élet fordulataiban elfelejtették, vagy elvesztették azt” (DD 5).

Ez a vallásos elzárkózás annak a „spirituális világiasságnak” (DD 17) az egyik formája, ami jámbornak tűnik ugyan, mégis megelégszik az előírások kifogástalan betartásával. Ahelyett, hogy megnyitná az érzékeinket, lelkileg elzárkózóvá, Jézus szavaira és a liturgia szimbólumaira immunissá tesz bennünket.

A közömbösség kultúrája megakadályozza, hogy istentiszteletünk megtérésre vezessen, és a hétköznapjainkat is áthassa. „Nem hiteles az az ünneplés, amely nem evangelizál (…), a szeretet tanúságtétele nélkül olyan, mintha a zengő érc vagy a pengő cimbalom (1Kor 13,1) szólalna meg” (DD 37). Az évközi 25. vasárnap liturgiájának áldozás utáni könyörgése szerint fogalmazva: Krisztus nemcsak azért erősít bennünket szentségeivel, hogy a megváltás kegyelmét a testében és vérében való részesedéskor megtapasztaljuk, hanem azért is, hogy azt keresztény életünkben, a templom kapuin kívül is tovább éljük.

Ferenc pápa arra kérdez rá: „Hogyan tudunk növekedni a liturgikus cselekmény teljes megélésének képességében? Hogyan hagyjuk magunkat továbbra is ámulatba ejteni azon, ami a szemünk előtt történik az ünneplésben?” (DD 31)

Engedjük-e, hogy most vasárnap Jézus provokáljon bennünket, és egy korrupt üzletember igyekezetét és eszességét állítsa elénk példaképpen: bennetek van-e ilyen elszántság Isten országa iránt?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír