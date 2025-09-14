Párbeszéd a liturgiáról: Szent Kereszt felmagasztalása

A katolikus, valamint számos protestáns és ortodox egyház egyaránt Krisztus keresztjére és a megváltás művére emlékezik szeptember 14-én. A bizánci hagyomány szerint ez a tizenkét nagy ünnep egyike.

Megtartása történelmi események egész sorához kötődik. A Szent Ilona császárnő ásatásain megtalált keresztfát 335. szeptember 14-én felmutatták a Nagy Konstantin által emelt, frissen felszentelt bazilikában. A Szent Kereszt ereklyét 614-ben a perzsák elrabolták, majd 628-ban Hérakleiosz császár visszaszerezte.

A Jeruzsálemben őrzött ereklyetartónak végleg nyoma veszett, amikor 1187-ben a hattíni csatában a keresztes hadak elveszítették. Rómában viszont nemcsak a Szent Ilona által ajándékozott ereklyét őrizték meg a Szent Kereszt-bazilikában, hanem számos keleti eredetű szokást is átvettek.

Nagypénteki kereszthódolatunk is jeruzsálemi eredetű. A 4. századi szentföldi zarándok, Egéria beszámol arról, hogy a keresztet nagypéntek reggelén kivették arany és ezüst dobozából, és a püspök a Golgota asztalára helyeztette, majd a hívek és a katekumenek egyesével odajárultak megcsókolni.

700 körül ezen a délutánon Rómában körmenetben vitték át az ereklyét a Lateránból a Szent Kereszt bazilika oltárára. A többi római templomban körmenet nélkül helyeztek ki egy keresztet. A 8. század végére a szokás már túlterjedt Róma városán: az Alpokon túl alakultak ki a kereszthódolat ma is ismert énekei (Ecce lignum crucis).

Szeptember 14-e ünnepének hivatalos bevezető éneke megegyezik a nagycsütörtökivel: „mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, mert általa van megváltásunk és szabadulásunk”.

A három misekönyörgés is A galatákhoz írt levélnek ezt a húsvéti gondolatát bontja ki: megismertük az életadó kereszten történt megváltás titkát, ami eltörölte vétkeinket, megtisztított bűneinktől, hogy elvezessen a feltámadás dicsőségére. Imádkozzunk ma az alleluja verzusával: „Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír