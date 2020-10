Parkosítottak az épülő pusztaszeri templomnál

Apró lépésekben közeledik a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásában több mint 120 millió forintból épülő pusztaszeri Szentháromság-templom műszaki átadása és a felszentelése. Ez a folyamat újabb állomásához érkezett – tájékoztatott Máté Gábor polgármester.

Most parkosítottak, elültették a növényeket, már serken a fű, egy-két helyen kisebb-nagyobb zöld folt látható az épület körül, és ehhez hamarosan telepítik az automata öntözőrendszert. Helyükön vannak már a kültéri padok és a biciklitámaszok, felhelyezték az infrapaneleket, vagyis zajlik az infrafűtési rendszer kiépítése, a villamos szerelvények felszerelése és a vizesblokk, a mosdó kialakítása. A templombelsőben he­­­­lyet kapott a Kovács Jenő szobrászművész alkotta feszület a leendő oltár fölött, a szintén általa készített tabernákulum, keresztelőkút, szenteltvíztartó, és már elkészültek a papi székek is. Folyamatban van egy szabadtéri misézőhely kialakítása mobil, de az is elképzelhető, hogy állandó, stabil kültéri ol­tárral – közölte a falu vezetője.

Intenzív munkával egy hó­napon belül megtörténhetne a műszaki átadás, azt követően pedig már nincs akadálya a felszentelésnek. Szép lenne, ha karácsony táján, a szeretet ünnepéhez kapcsolódna ez a falunk számára rendkívül fontos esemény – fogalmazott Máté Gábor. Hozzátette: amennyiben lesz elektromos áram, napokon belül megszólalhat a korábban az imaháznál álló harang, és napi rendszerességgel, legalább délben hallhatják majd a helybeliek.

Forrás és fotó: Delmagyar.hu, Szeged-Csanádi Egyházmegye

