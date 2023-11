Parolin bíboros Abu Dzabiban: a klímaválság életmódváltással kezelhető

Az aláírt vallásközi nyilatkozat szerint a vallási vezetők elkötelezik magukat, hogy mozgósítják közösségeiket a klímaválság leküzdésére, és konkrét lépéseket sürgetnek a politikai vezetők részéről az ENSZ november 30-tól december 12-ig tartó éghajlatváltozási konferenciáján (COP28) az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban, amelyen Ferenc pápa is részt vesz.

Pietro Parolin bíboros államtitkár is jelen volt a nyilatkozat november 6-i aláírásánál Abu-Dzabiban. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában a bíboros hangsúlyozta, hogy a vallások szerepe megkerülhetetlen a klímaváltozás elleni globális fellépésben.

– Milyen szerepet játszhatnak a vallási vezetők abban, amit sokan inkább világi kérdésnek tartanak?

Parolin bíboros: Igen, szerintem a klímaváltozás világi probléma. Valóban a politikusok és a politika világa, a tudósok és mások foglalkoznak vele. De azt gondolom, hogy a vallási vezetők érintettsége abból adódik, hogy van egy etikai és erkölcsi dimenziója, amit a Szentszék erősen hangsúlyoz. Ezért úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben egy vallási vezetőnek van hangja, hogy mondjon valamit, és motiválja a világ jelenlegi erőfeszítéseit a probléma megoldására.

– Ha konkrétan a Szentszékről beszélünk, egyedülálló szerepe van a vallások között, mivel diplomáciai képviselettel rendelkezik szerte a világon. Hogyan látja a pápa és a Szentszék szerepét az olyan kérdések kezelésében, mint az éghajlatváltozás?

– Tudja, hogy a pápát nagyon érdekli [az éghajlatváltozás kérdése]. Ennek bizonyítéka az általa készített két dokumentum: a Laudato si’ kezdetű enciklika, amely valóban hivatkozási pontot jelentett a világ számos vezetőjének és számos kormánynak az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáján Párizsban, amikor aláírták az éghajlatváltozásról szóló megállapodást; és a mostani Laudate Deum (Dicsérjétek Istent) apostoli buzdítás, amely a Laudato si’ naprakész változata. Természetesen a Szentszéket a probléma minden aspektusa érdekli, a gázkibocsátás csökkentése, a tengerszint emelkedésének problémája és így tovább; figyelmünk azonban mindenekelőtt két dologra, két konkrét kérdésre összpontosul. Az első az életmód. Nem elég több pénzt ráfordítani – ami nem jelenti azt, hogy nem fontos pénzt befektetni, de ez nem elég.

Valóban meg kell változtatnunk életmódunkat, hogy ne károsítsuk a teremtett világot, a természetet, hanem felelős gazdái legyünk,

ahogyan a pápa is mondta. Ezt a feladatot bízta Isten az emberiségre, amikor megteremtette. A másik szempont az oktatás. Fontos szempont az új nemzedékek oktatása, hogy e világ erőforrásait más módon használják fel. Ez pedig a Szentszék egyetemes, világméretű elkötelezettsége. A Párizsi megállapodás aláírásával ismét felvállaltuk ezt. Éppen ezt a pontot emelte ki a Szentszék, mert mi is kivesszük a részünket ebből az elkötelezettségből, amely Vatikánvárost illeti, és ebben a szakaszban mi is konkrét intézkedéseket tehetünk. A miénk természetesen egy nagyon kicsi állam, jelentős hatást nem gyakorolhatunk a jelenségre, de hisszük, hogy nagyban hozzájárulhatunk az új nemzedékek nevelése terén ahhoz, hogy e világ erőforrásait helyesen használják.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír