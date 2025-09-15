Parolin bíboros: Európában és a Közel-Keleten is félő, hogy kiszélesedik a háború

Parolin bíboros Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista szeptember 10-i meggyilkolására reagálva toleranciára és tiszteletre szólított az erőszak helyett.

Hasonló a feszültség, mint az első világháború előtt

A szakadék szélén táncolunk, mert fennáll a veszélye a vég nélküli eszkalációnak, és ez félelmet kelt. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár nem rejtette véka alá aggodalmát a háború kiszélesedésével kapcsolatban, amikor újságírók a szeptember 9-ről 10-re virradó éjjel történt lengyelországi orosz dróntámadásokról kérdezték. A Vatikánban tartott Teremtés, természet, környezet egy békés világért elnevezésű nemzetközi konferencia után a bíboros osztotta az olasz államfő, Sergio Mattarella nézőpontját, aki arról beszélt, hogy a jelenleg tapasztalható feszültség szintje olyan, mint az első világháborút megelőző időszakban.

Ha tényleg nem állnak meg egy pillanatra, hogy újragondolják a megkezdett utat, fennáll a konfliktus határtalan fokozódásának veszélye, vagyis egy szélesebb körű háború kirobbanását kockáztatjuk.”

A Gázai övezet humanitárius drámája

Parolin bíboros aggodalmának adott hangot a Közel-Keleten folyó háború és a gázai tragédia miatt is. „Az erősödő izraeli nyomás a Gázai övezetben sajnos nem áll meg, dacára annak a sok felhívásnak, amelyet a katolikus egyház is közzétett, és a latin pátriárka, Pizzaballa bíboros is.” Az államtitkár ugyanakkor kiemelte annak a csodálatra méltó ellenállásnak a képességét, amelyet a gázai Szent Család-plébánián Gabriel Romanelli atya és a gázavárosi templomba befogadott emberek tanusítanak. „Ott maradnak a fogyatékkal élők mellett, és nem akarnak engedni az erőszaknak.” A (többek között Greta Thunberg klímaaktivista nevével fémjelzett – a szerk.) Global Sumud Flottilla humanitárius missziójáról is kérdezték a bíborost, aki ezzel kapcsolatban elmondta: „Hasznos minden humanitárius akció, mely enyhítheti a jelenlegi súlyos humanitárius válságot a térségben, ezért pozitívan ítéljük meg.”

Adjunk teret a párbeszédnek és a diplomáciának!

A Szentszék fáradhatatlanul folytatja diplomáciai tevékenységét. „Mindent megteszünk, amit tudunk” – nyilatkozta Parolin bíboros.

Diplomáciánk keresi a kapcsolatot minden érdekelt féllel, beszélünk, kitartunk; ezek az eszközök állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy megállítsuk a konfliktusok kiszélesedését.”

Népirtás zajlik?

A vatikáni államtitkárt az Európai Parlament határozatáról is kérdezték, mely a tagállamokat arra szólítja, hogy ismerjék el Palesztinát – a határozat azonban nem tartalmazza a népirtás kifejezést Gázára vonatkoztatva, ellentétben azzal a dokumentummal, amelyet szeptember 8-án néhány pap és püspök aláírt. „Ők valószínűleg megtalálták a Gázában folyó történésekben azokat az elemeket, amelyek miatt ezt a definíciót adták. Mi egyelőre ezt nem tettük. Meglátjuk majd. Tanulmányozni kell, szükséges, hogy meglegyenek a feltételei annak, hogy ilyen kijelentést tehessünk” – pontosított Parolin bíboros. Szeptember 4-én fogadta audiencián XIV. Leó pápa az izraeli államfőt, Jichák Hercogot. A találkozót kommentálva az államtitkár elmondta: az izraeli elnök megnyugtatta, hogy nem foglalják el Gázát. „Én jóhiszeműen állok mindenkihez, aztán meglátjuk a tényeket” – fűzte hozzá.

Charlie Kirk meggyilkolása

A vatikáni konferencia után az amerikai konzervatív keresztény aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásáról is kérdezték Pietro Parolin bíborost. „Ellenzünk mindenféle erőszakot. Nagyon-nagyon toleránsnak kell lennünk és tisztelni mindenkit, akkor is, ha nem osztjuk mások nézeteit, nyilatkozatait és gondolatait.

Ha nem vagyunk toleránsak és nem adjuk meg a tiszteletet, hanem erőszakosak vagyunk, akkor az valóban nagy problémát fog okozni a nemzetközi és a nemzeti közösségen belül is.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír