Parolin bíboros: Mondjunk nemet az eszkalációra a Szentföldön, védjük meg az ártatlan gyermekeket

A Szentszék azon dolgozik, hogy biztosítsa az izraeli túszok kiszabadítását, miközben felhívja a figyelmet a gázai humanitárius válságra, és figyelmeztet a helyzet lehetséges eszkalációjára – Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár ezeket a kijelentéseket fogalmazta meg az Izrael és a Hamász közötti háborúval kapcsolatban október 27-én, pénteken, amikor a római Capitoliumon tartott rendezvényen az újságírók kérdéseire válaszolt, amikor az 1970-es és 1980-as években hosszú évekig szentszéki diplomataként szolgáló, majd 2019-ben elhunyt Achille Silvestrini olasz bíboros örökségének emlékére rendezett eseményen vett részt.

A sajtónak válaszolva Parolin bíboros megismételte Ferenc pápa állandó felhívását a békére és a Szentszék álláspontját a kétállami megoldásra vonatkozóan. „Gondoljunk csak arra, mi történt a Hamász által megölt gyerekekkel, de arra a sok gyerekre is, akik meghaltak a bombák miatt Gázában – mondta a bíboros. – Felhívásunk különösen értük szól, hogy vegyék figyelembe ártatlanságukat, jövőjüket.”

A vatikáni államtitkár hangsúlyozta: a békének győzedelmeskednie kell a háború felett. „Csatlakozom a pápa felhívásához, amelyet ebben a háborúban sokszor megismételt, vagyis hogy a béke okai kerekedjenek felül az erőszakkal és a háborúval szemben. Még konkrétabban, felhívásunk a túszok szabadon bocsátásáért szól és a gázai humanitárius válság miatt. Ez az a két fókuszpont, amelyre a Szentszék felhívása és fellépése összpontosul” – nyomatékosította Parolin bíboros.

A Szentszék továbbra is támogatja a kétállami megoldást a térségben – erősítette meg a vatikáni államtitkár. „Ez volt mindig is a Szentszék álláspontja. Sokan már nem hisznek benne, részben a legutóbbi fejlemények miatt. Számunkra továbbra is ez az egyetlen járható megoldás, amely biztosíthatja a jövőt, a békét és a nyugodt közelséget a két állam között, a két fél közötti közvetlen párbeszéden keresztül.”

Az egyik újságíró kérdésére, hogy a Szentszék közvetítene-e a válságban, Parolin bíboros kifejtette: „Úgy gondolom, hogy jelenleg nincsen nagy tér erre, de a helyszínen lehetőség van némi párbeszédre és üzenetváltásra a jeruzsálemi latin patriarchátuson keresztül, hiszen az Egyház jelen van ott. Inkább ezen az oldalon történik valami.”

Izrael teljes körű gázai inváziójának előkészületeire utalva a vatikáni államtitkár azt mondta: „Eddig ez nem történt meg. Reméljük, hogy a helyzet nem romlik tovább és hogy másként is meg lehet oldani. Szerintem ez nagyon is összefügg a túszok szabadon bocsátásának kérdésével. Ha a túszkérdést ott meg lehetne oldani, valószínűleg kevésbé lenne sürgős a szárazföldi fellépés elindítása.” Parolin bíboros hozzátette: a Szentszék mérlegeli annak lehetőségét, hogy Ferenc pápa találkozzon a túszul ejtett izraeliek családjaival. „Ezt fontolgatjuk. Láttuk, hogy itt vannak, és fogadták őket az olasz intézmények. Számunkra még nem született végleges döntés, de azt hiszem, ma meghozzák.”

Parolin bíborost a pápa Törökország elnökével, Recep Tayyip Erdoğannal és az Egyesült Államok elnökével, Joe Bidennel folytatott telefonbeszélgetéseiről is kérdezték. A vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy nem volt tisztában a török elnökkel folytatott beszélgetés tartalmával, de az amerikai elnököt is aggasztja egy esetleges eszkaláció. „Több kapcsolatfelvétel történt az Egyesült Államokkal, mert úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államok is fontos szerepet játszhat ebben az ügyben. A pápa megismételte Bidennek, hogy mi a Szentszék álláspontja, és meghallgatásra talált, mert maga Biden is – ahogy hallottam – aggódik egy lehetséges eszkaláció miatt, és reméli, hogy a dolgok nem fognak rosszabbra fordulni.”

„Soha nem használtuk a tűzszünet szót. Azt kértük, hogy fordítsanak figyelmet a humanitárius helyzetre. Mindent megteszünk, amit megtehetünk” – hangsúlyozta Parolin bíboros, nyomatékosítva: „a pápa nagyon nyitott ezen a téren. Napról napra értékelni fogjuk a helyzet alakulását, és ennek alapján is lesz lehetőség más vezetőkkel való kapcsolatfelvételre.”

Pietro Parolin emlékeztetett a háború sújtotta Ukrajnára. „Most Ukrajna kissé kiesett a fókuszból, de természetesen ezen a fronton is folytatjuk a munkát. Továbbra is kiváltképpen munkálkodunk a humanitárius területen. Ma van Máltán a politikai tanácsadók találkozója Zelenszkij elnök békeplatformjáról. A nuncius is részt vesz rajta. Tegnap készült egy videófelvétel, amelyben elmondom, hogy továbbra is figyelünk Ukrajna tragédiájára, és mindenkit be kell vonni a megoldás megtalálásához” – zárta az újságíróknak adott nyilatkozatát Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír