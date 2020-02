Passió 2020 – Hamvazószerdáig várják az önkéntesek jelentkezését

Az európai keresztény közösségi kultúra egyik alapköve volt a minden településen a helyi közösség által húsvétkor előadott passiójáték. Jézus élete a keresztény Európa történeti alapja. Megkerülhetetlen része Európa közös kultúr- és szellemtörténetének is.

Az öreg kontinens ma ismert színjátszása ebből nőtte ki magát. 1945-ig szinte minden magyar templomi közösségnek önálló színjátszó társulata volt, amely előadta a passiót. A közösségi színjátékok, kiemelten a passiójátékok, egy-egy település életében fontos közösségépítő szerepet töltöttek be. A hitélet mellett az adott település társadalmi életének is kiemelkedő eseményei voltak.

2020. április 4-én Európa legnagyobb passiójátékának ad otthont a Papp László Budapest Sportaréna. A 30×80 méteres küzdőtér színpaddá alakul, ahol Jézus életének utolsó napjait, óráit 2020 jelmezes közreműködő segítségével adják elő.

A misztériumjáték egyrészt a ferences szerzetesi iskolák passiójátékának hagyományára épül, amely megteremtette például a legendás Csíksomlyói passiót is. Másrészt a főszereplője által egy teljesen mai történet, amely arra keresi a választ, hogy 2020-ban mit jelent vagy jelentenek-e valamit Jézus tanításai, szenvedéstörténete. Mit kezd az ember a megváltással, a bűnbocsánattal, a keresztáldozattal? Mindenkinek megvan a keresztje – hangzik el gyakran ez a mondat. De mit jelent valójában a saját kereszt? Miért, kiért tartjuk a vállunkon? Kivel azonosítjuk önmagunkat a passióban: Jézussal, Pilátussal, Júdással, Péterrel, a római katonával, a Barabást kiáltó tömeg tagjaival? Kérdések sokasága ez, amelyek minden húsvétkor minden keresztutat járóban felmerülnek.

A Passió 2020 különleges lehetőséget kínál a közös gondolkodásra, a válaszok megtalálására.

A különböző passiójátékok szokásainak egyik legerősebb vonulata volt az, amit a ferences szerzetesek is magukénak tekintettek. A szenvedéstörténetet a kor emberének szemszögén keresztül mutatták be. Ezt valósítják meg a Passió 2020-ban is. Így nem egy távoli, kosztümös drámát látnak a nézők, hanem egy olyan történetet, amely róluk is szól, életük kérdéseit, Istenhez, embertársaikhoz való viszonyukat tárgyalja.

A Passió 2020 két évvel ezelőtt, a pasaréti Páduai Szent Antal-templom színjátszó köréből indult útjára. 2018-ban, majd 2019-ben közel száz szereplővel mutatták be a templom önkéntes színjátszói a történetet.

Tavaly az előadás sikerére tekintettel már négy előadást tartottak; közel 2500 ember látta a passiót. Az egyik nézőben született meg a gondolat, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében az Arénában kellene előadni 2020 önkéntes részvételével Jézus szenvedéstörténetét. A Passió 2020 a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos előkészítő eseménye. Az előadás fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Február 26-ig, hamvazószerdáig várják az önkéntes jelentkezőket a Passio2020.hu weboldalon. A darabban való részvételhez nem szükséges előzetes színházi, színjátszó tapasztalat. Amire azonban minden jelentkezőnek szüksége van, az az előadás, annak témája iránti elköteleződés és a szándék, hogy ebben a nagy színjátszó közösségben megélje a közös játék örömét. A szervezők örömmel fogadják, ha a jelentkező férfiak szakáll növesztését vállalják. A fellépők számára korhű jelmezeket, illetve a próbák napjain étkezést is biztosítanak. Családokat, baráti társaságokat, imacsoportokat és plébániai közösségeket is szeretettel várnak a szervezők. A jelentkezés alsó korhatára 12 év. Középiskolásoknak a próbákon és az előadáson való részvétel önkéntes közösségi szolgálatként igazolható.

Az előadások a virágvasárnapot megelőző szombaton, azaz április 4-én 15, valamint 19 órakor kezdődnek. Jegyek 2020 forintos áron a Jegy.hu oldalon vásárolhatók.

