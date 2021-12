Pécsre látogatott Ivan Štironja montenegrói megyéspüspök

A nemrég kinevezett montenegrói főpásztor Felföldi László pécsi megyéspüspökkel együtt mutatta be a 18 órakor kezdődő szentmisét, melyre négy országból (Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Magyarországról és Montenegróból) érkeztek hívek és szolgálattevők.

Ivan Štironja homíliájában arról beszélt, bármerre sodorta is az élet, mindenhol otthonra talált, mindenhol befogadta az Egyház. Afrikában és Amerikában is hirdette Krisztus evangéliumát mint a legnagyobb és legfontosabb kincset, amely egységgé kovácsolja népét. Utalt a régiekre, az egykor szentségben élőkre, akik példát mutattak és mutatnak ma is. Szent Miklósra, a szükségben szenvedők megsegítőjére, Szent Trifunra, Kotor védőszentjére, Szent Leopold Mandićra, akit a második horvát szentként kanonizáltak, illetve Boldog Kotori Ozanára, a tizenéves hittérítő szűzre, akit már 1595-ben bekövetkezett halálakor is szentként tiszteltek Kotorban, és 1934-ben boldoggá avatták.

Štironja püspök elmélkedett arról is, vajon a ma embere életével milyen üzenetet közvetíthet a jövő generációinak, milyen példát tud mutatni. Azt látjuk, hogy a különféle eszközök használata, és nem utolsósorban a világjárvány életvitelünkre gyakorolt hatása egyre jobban elszigetel bennünket egymástól. Az ima, a szükségben szenvedők megsegítése, a család egyben tartása, a szülői szeretet és gondoskodás a követendő, előremutató példa.

A szentmisén Felföldi László pécsi megyéspüspök meghívására részt vettek az egyházmegye horvát származású, illetve horvátul beszélő papjai, akik az azt követő vacsorán bemutatkoztak a vendégeknek. A magyar főpásztor a találkozót úgy értékelte mint fontos lehetőséget a két egyházmegye közötti együttműködés kiépítésére. Ivan Štironja másnap találkozott a hazai horvátság pécsi és országos képviselőivel is.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Kollár Ákos

Magyar Kurír