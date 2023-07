Pedagóguspikniket tartottak Nyíregyházán

Tanítását a főpásztor arra az evangéliumi szakaszra építette, melyet Zoltán György fődiakónus olvasott fel: „Erre megkérdezte őket: Hát ti kinek mondotok engem?” E jézusi kérdés a tükörbe pillantás lehetőségét adja – szögezte le Szocska Ábel püspök.

Egyrészt Jézust is érdekli, mit gondolnak róla az emberek; s a ma emberétől, tőlünk, a keresztény intézményekben szolgálóktól ugyanúgy megkérdezi, kinek tarjuk őt. A választ erre mindenkinek magának kell megadnia. Másrészt mi magunk is felvethetjük, mit gondolnak mások rólunk; akár a jelen lévő pedagógusok is, hogy mit gondolnak a gyermekek, a világ, a fenntartó, a püspök.

Szocska Ábel püspök idézte egy 19. századi német pedagógus szavait, aki a gyermekekről mint virágokról gondolkodott, akik egyéni bánásmódot, személyes gondoskodást igényelnek. Hasonlóan a pedagógusokhoz, akik sokat dolgoznak és tesznek ezekért a „virágokért”. Számukra éppoly fontos, hogy megfelelő környezetben tudják végezni munkájukat. Ennek megteremtésén fáradozik a fenntartó. S hogy mit gondol róluk? „Gyönyörködöm önökben, az önök munkájában” – mondta a megyéspüspök.

A harmadik nézőpont: „Vajon Jézus hogyan lát bennünket, és kinek tart minket. Ha itt lenne, bizonyára ezt válaszolná: te az én gyermekem vagy, akiért emberré lettem, akit tanítottam, akiért az életemet adtam. Mi mindannyian az Isten kedves gyermekei vagyunk. Úgy akar rólunk gondoskodni, mint ahogyan mi is a gyermekeinkről” – emelte ki a főpásztor.

A pedagógusokra Isten áldását kérve fejezte be prédikációját Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök.

A Szent Liturgia amboni imája után dicséretek és kitüntetések átadására került sor. Idén tizenkilenc pedagógus kapott püspöki dicséretet; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított Szent Gellért-díjban pedig hárman részesültek.

Az ünnepélyes átadó után a pedagóguspikniken részt vevő nevelők, tanárok megtekinthették a Görögkatolikus Múzeumot és a Kállay Gyűjteményt, templomi idegenvezetést kaphattak a Szent Miklós-székesegyházban, illetve kulturális–építészeti kincsvadászatra indulhattak a belvárosban, előre megszabott útvonalon. E programok után a templom és a gimnázium udvarán közös ebéddel, kötetlen együttlétrel tárult az ünnep.

A teljes fotógaléria és a díjazottak névsora ITT található; a Szent Gellért-díjas pedagógusok méltatása pedig IDE kattintva olvasható.

Szöveg: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír