Pedro Diez Gil piarista atyáért mutattak be hálaadó szentmisét a zaragozai bazilikában

P. Pedro életének és működésének zömét Zaragozában töltötte. Fiatal piaristaként a polgárháború által meggyötört világ várta, amelynek nagy szüksége volt a szolgálatára. Különleges pedagógiai módszert fejlesztett ki az írás és olvasás tanítására, amit még ma is használnak egykori diákjai, akik a piaristák zaragozai iskolájában tanárként viszik tovább örökségét. Emellett sugárzó életszentség is jellemezte őt, életét valódi kalazanciusi szellem hatotta át.

Az alkalomra sok volt diákja, ismerőse eljött. A spanyol tartományokból is nagyszámú piarista képviselet koncelebrálásával mutatta be a misét Pedro Aguado.A zaragozai egyházmegye háláját jelentette, hogy az általános helynök is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

Prédikációjában a generális Pedro atya máriás lelkületét emelte ki: „Nehéz körülmények között is kész volt követni a Szüzet, aki tanítvány volt, mester, a hit asszonya. Pedro atya hivatása volt, hogy a hétköznapok piaristaságát különleges módon élje: a mennyek országa felé a gyerekekkel együtt ment. Mindenkori tanítványaira vonatkozóan mélyen hitte az Úr szavát: »Ilyeneké a mennyek országa.« Ugyanakkor Pedro atya lelkipásztori szolgálata az Egyház számos tagjára kiterjedt: sokat gyóntatott, részt vett a betegellátásban. Akik ismerték, türelmesnek és szeretetteljesnek jellemezték őt, aki működése idején sok pap és szerzetes példaképévé vált. Betegségére az alázat gyakorlásának új lehetőségeként tekintett. 1983-ban halt meg, a boldoggáavatási eljárás egyházmegyei szakaszát 1997-ben indították meg az akkori generálisi posztulátor, Ruppert József SP vezetésével. Romlatlan testét a Virgen del Pilar-bazilikából 2011-ben az Aquinói Szent Tamás piarista templomba helyzeték át.

A mise végén Ángel Ayala Guijarro SP, a rendi posztulátor felolvasta a pápai dekrétumot, amelyben arról nyilatkozik, hogy Pedro atya az isteni és sarkalatos erények gyakorlásában hősi fokra jutott. A mise után az ünnepség a zaragozai piarista közösségek és a meghívott vendégek számára adott ünnepi ebéddel ért véget.

Forrás és fotó: Piarista.hu / Galaczi Tibor SP

