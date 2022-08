Példamutatóan imádságos lélek – Ferenc pápa gyásztávirata Jozef Tomko bíboros halálára

„Jozef Tomko bíboros, Szlovákia nevezetes fiának halálhíre vételekor szeretném kifejezésre juttatni a családtagok, a papság és a hívek iránti közelségemet és részvétemet a gyász miatt, mely a szlovák egyházi közösséget és nemzetet érte. Megemlékezve e megbecsült és bölcs testvérünkről, aki mély hittel, előrelátó tekintettel, alázattal és önfeláldozással szolgálta az evangéliumot és az Egyházat, hálásan gondolok Tomko bíboros a Szentszéknél végzett hosszú és termékeny munkájára, aki lelkiismeretes és bölcs munkatársa volt elődeimnek” – írta gyásztáviratában a Szentatya.

„Hasonlóképpen gondolok imádságos lelkületére, amelyet én is láttam, hogy még előrehaladott korában is állhatatos maradt a rózsafüzér esti elimádkozásában a Szent Péter téren, ami szép tanúságtétel volt a zarándokok és a turisták előtt a Szent Szűz iránti szeretetéről. Kérem az Urat, hogy fogadja be hűséges szolgáját a mennyei Jeruzsálembe, és szívből adom apostoli áldásomat mindazokra, akik siratják őt. Elismeréssel gondolok a vincés nővérekre, akik nagy odaadással ápolták őt.”

2022. augusztus 8-án, a Vatikánból, Ferenc pápa

*

A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala kedden délelőtt közleményben tudatta, hogy Jozef Tomko nyugalmazott szlovák kuriális bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregációjának nyugalmazott prefektusa gyászmiséjét augusztus 11-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor tartják a Szent Péter-bazilika Katedra oltáránál.

A gyászszertartást Giovanni Battista Re bíboros, a bíboros kollégium dékánja vezeti, a Római Kúria kardinálisai, érsekei és püspökei jelenlétében. A gyászmise bemutatását követően Ferenc pápa végzi a végső ajánlás és a búcsúvétel szertartását.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



