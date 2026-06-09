Pénteken a Sapientián mutatják be Zsódi Viktor piarista tartományfőnök új kötetét

A Magyar Kurír és a Piarista Rend Magyar Tartománya szeretettel hív minden kedves érdeklődőt Zsódi Viktor piarista tartományfőnök Táruljatok fel, örök kapuk – Keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötetének bemutatójára.

Időpont: 2026. június 12. (péntek), 16 óra.

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.) díszterme.

A kötetet Udvardy György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és Lobmayer M. Judit, a Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartományfőnöknője mutatják be. A jelenlévőket Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője köszönti.

Kérjük, részvételi szándékát a titkarsag@piarista.hu e-mail-címen jelezzék.

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A könyvhöz Carles Gil i Saguer SchP piarista rendfőnök írt előszót. Ebben többek között így fogalmaz: „Ez a kötet, Zsódi Viktor piarista atya Keresztény nevelés és lelkiség a 21. században alcímű munkája kettős hűségből születik: egyfelől hűség az Egyház és a piarista rend nevelési hagyományához, másfelől hűség az idők jeleinek kitartó figyeléséhez. Szerzője, a magyarországi piaristák tartományfőnöke, a nevelés kérdéseivel foglalkozó gondolkodó, aki kifinomult érzékenységgel figyeli az Egyház tanítóhivatalát, ugyanakkor roppant fogékony a mai világ kulturális, társadalmi és antropológiai változásaira. Ez a kétfókuszú tekintet nem elégszik meg múltbeli formulák ismételgetésével, hanem annak felismerésére törekszik, hogy miként adható ma megfelelő és korszerű válasz egy konkrét környezetben: a magyarországi nevelés területén, a 21. század első negyedének végén.

Megközelítésében jelen vannak a pápai Tanítóhivatal újabb megfogalmazásai is: a nevelés a remény „kétkezi munkája” – Ferenc pápa ezzel a kifejezéssel a nevelés türelmet igénylő, kapcsolati és átalakító jellegét hangsúlyozza; továbbá a nevelés olyan feladat, amely egy valódi nevelési „csillagképben” bontakozik ki – XIV. Leó pápának ez a megfogalmazása pedig arra mutat rá, hogy

a nevelés különféle szereplői egymásra utalva alkotnak valami szépet a közjó szolgálatában.

Mindkét kép erősíti a könyv egyik központi meggyőződését: a nevelés mindig mélyen közösségi feladat.

Zsódi Viktor hangsúlyozza, hogy a nevelés megújítását nem lehet egyénileg, egymástól elszigetelten véghez vinni, hanem ez az Egyház és a társadalom közös feladata, olyan élő hálózatoké, amelyek együtt gondolkodnak és cselekszenek. Ezért törekszik arra, hogy elősegítse a találkozás, a közös gondolkodás és a párbeszéd tereit, és hogy olyan ismeretterjesztő kiadványokat jelentessen meg, amelyek segítik a gondolkodás cselekvéssé alakítását a gyermekek és fiatalok nevelésének szolgálatában.

Így tehát

egy olyan művet tartunk a kezünkben, amely nem kész megoldásokat kínál, hanem utakat nyit.

Arra hívja a pedagógusokat, továbbá mindazokat, akik az intézmények irányításának és vezetésének szolgálatát látják el, hogy tevékenységüket a megkülönböztetés, a jelenlét és a kísérés attitűdje jellemezze.”

Zsódi Viktor SchP Táruljatok fel örök kapuk – Keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Piarista Tartományfőnökség

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