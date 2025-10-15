Péntekig lehet jelentkezni a sajtóapostolok találkozójára – Fókuszban a mesterséges intelligencia

A három nap során a résztvevők bepillanthatnak a Görögkatolikus Metropólia médiamunkájába, valamint a Görögkatolikus Egyház világába is. Elméletben és gyakorlatban is megismerkedhetnek azzal, hogy mihez kezdhet egy sajtóapostol a mesterséges intelligenciával, miben segíthet nekünk az AI. Emellett kerekasztal-beszélgetés is lesz arról, hogyan tudósítottak magyar katolikus újságírók az idén lezajlott pápaválasztásról.

A rendezvény kezdőnapján Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is fogadja a résztvevőket, akik az esti virrasztásba, lítiába is bekapcsolódhatnak a kispapok társaságában a szeminárium kápolnájában.

November 8-án, szombaton napközben a Görögkatolikus Múzeumba, este a Szent Miklós-székesegyházba is bebocsátást nyernek a sajtóapostolok, akik a tartalmas szakmai programot követően az egyik egyházközség vendégei lesznek.

Vasárnap a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya római katolikus társszékesegyházban is látogatást tesznek a résztvevők, majd érseki Szent Liturgián vehetnek részt a szeminárium kápolnájában Kocsis Fülöp metropolita vezetésével.

A péntektől vasárnapig zajló esemény résztvevőinek a Szent Atanáz Vendégház ad otthont. Határon innen és túlról is sok szeretettel várják a jelentkezőket.



A tervezett program:

november 7., péntek

16 órától érkezés, a szállás elfoglalása (Szent Atanáz Vendégház, Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5. és 21.)

18.00: megnyitó, rövid ima, beszélgetés (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Bethlen Gábor utca 13–19., Szent Péter terem) – Szikora József, a MAKÚSZ elnöke és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök

19.00: vacsora (svédasztalos)

20.00: kis esti csevej és borkóstoló – moderátor: Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője

21.00 után: bekapcsolódás az esti virrasztásba, lítiába, kispapokkal a szeminárium kápolnájában (Bethlen Gábor utca 5.) – fakultatív

november 8., szombat

7.30: imaóra a főiskola kápolnájában

8.00: reggeli a Szent Atanáz Vendégházban

8.45: köszöntő a Görögkatolikus Metropólia nevében, dr. Seszták István atya főhelynök

9.00: Király András: A Görögkatolikus Metropólia múltja és jelene

9.30: P. Tóth Nóra: Így sajtózunk mi: göröghír – örömhír. Hogyan működik a görögkatolikus sajtó?

10.00: kávészünet

10.15: Kuzmányi István: Miért vigyázzunk az mesterséges intelligenciával?

10.25: Zadubenszki Norbert és Gerner Attila: Miben segíthet az AI sajtóapostolként? (elmélet)

10.55: Miben segíthet az AI sajtóapostolként? – gyakorlat

11.40: kerekasztal-beszélgetés

Téma: Így tudósíts a konklávéról – pápaválasztás sajtós szemmel

Résztvevők: Király András, Zadubenszki Norbert, Kuzmányi István

Moderátor: Koncz Attila

12.30: ebéd (svédasztal a főiskolán)

14.00: a Görögkatolikus Múzeum megtekintése – dr. Szabó Irén, múzeumigazgató

15.00: kávészünet

15.15: Sajtónyelvi leckék

15.45: Koncz Attila: Látja? Nem látja? Na látja! Hogyan hat ránk a média?

16.15: kávészünet

16.30: Vándor Ilka: A pletyka – A kommunikáció közlegénye, avagy az ismeretlen katona

17.00: szabad program

18.15: vecsernye Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök vezetésével a Szent Miklós-székesegyházban, a templom bemutatása

19.30: vendégségben egy egyházközségnél

november 9., vasárnap

7.30: reggeli a vendégházban

8.30: látogatás a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, toronytúra és a felújításra váró, 120 éves Angster-orgona megtekintése

9.30: érseki Szent Liturgia a szeminárium kápolnájában Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vezetésével

11.00: reflexió

12.00: ebéd, majd elbúcsúzás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A találkozót a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége támogatja, a költségek nagyobb részét magára vállalva. A program támogatott részvételi díja 20 000 forint/fő, ami magában foglalja a képzés díját, a szállást és az étkezések költségeit.

Jelentkezni erre a linkre kattintva lehet.

A jelentkezés feltétele az űrlap kitöltése, valamint a MAKÚSZ számlájára a támogatott részvételi díj befizetése (részletek az űrlapon).

A jelentkezés határideje: 2025. október 17.

Kérjük, hogy arról a számlaszámról utaljon, akinek a nevére kéri a számlát! Számlát csak a befizető nevére és címére tudunk kiállítani! Ha cég, akkor céges számláról! Számlázással kapcsolatos ügyekben a werner-nagy.eszter@katradio.hu e-mail-címre írjanak!

A MAKÚSZ számlaszáma: OTP 11711034–20812700

A közlemény rovatba írják be: „Sajtóapostolok találkozója” és a résztvevő nevét

Egyéb kérdések esetén a sajtoapostol@gmail.com e-mail-címen fordulhatnak Agonás Szonja szervezőhöz.

Fotó (Vác, 2024): Voiticsek Árpád

Magyar Kurír