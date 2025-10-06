Pizzaballa a gázai béke lehetőségéről: Nem beszélhetünk a leszámolás nyelvén, a reményt hirdetjük

„Örülünk mindenekelőtt az ellenségeskedés végének, reméljük, hogy ez nem csak ideiglenes helyzet, és megkönnyebbülést hoz Gáza lakóinak.” Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka hosszú levélben fordult egyházmegyéjéhez, miután megjelent a hír az izraeli túszok és palesztin foglyok lehetséges szabadon bocsátásáról és a fegyverszünet lehetőségéről. „Ez egy első, fontos és régóta várt lépés – írta. – Még semmi sem teljesen világos, sok minden tisztázásra vár, de örülünk, hogy valami új és pozitív dolog látszik a horizonton.”

Folyamatos a civilek lemészárlása, az emberek éheznek, elhagyni kényszerülnek lakóhelyüket, sokakat fogva tartanak, megközelíthetetlenek a kórházak. De Ciszjordániában is tovább romlik a helyzet a mindennapos támadások és a falvak elszigeteltsége miatt.

A helyi egyház életét mélyen megrázó konfliktussal szemben Pizzaballa arra hívta fel a figyelmet, „ne engedjük, hogy eluralkodjon rajtunk az összezavarodottság:

éppen itt van szükség arra, hogy mint Egyház a remény szavait mondjunk, legyen bátorságunk olyan narratívát használni, amely épít, amely új távlatokat nyit meg”.

Az erő logikája és a veszély, hogy hozzászokunk a szenvedéshez

„A mérhetetlen erőszak nemcsak a területünket, hanem az emberi lelket is tönkretette – állapította meg a pátriárka. – A harag, a neheztelés, a bizalmatlanság, a gyűlölet és a megvetés túl gyakran uralja beszédünket és szennyezi a szívünket. Azt kockáztatjuk, hogy hozzászokunk a szenvedéshez, de ennek nem szabad így lennie.” A bíboros óva int az erő logikájától, amely „politikai, kulturális, gazdasági, és néha még vallási alapelvvé is vált”, és emlékeztetett arra, hogy „a történelem már megmutatta, mit eredményez ez a logika”.

A Szentföldön és a világban egyre több embert tölt el a felháborodás, mert úgy érzi, megsérült a méltóság és az emberi jogok kollektív tudata.

A „méltánytalanság botrányával” szembesülve a hívő ember számára az egyetlen lehetséges válasz az, hogy tekintetét Jézusra szegezze.

„Csak így tudunk rendet teremteni magunkban, és más szemmel nézni a valóságra.” És Jézussal együtt, „keresztény közösségként szeretnénk összegyűjteni az elmúlt két év könnyeit: azokét, akik mindent elvesztettek, ártatlan áldozatai egy leszámolásnak, amelynek még mindig nem látjuk a végét.”

Az evangélium útja a remény útja

„Egyházunk nem beszélhet a leszámolás nyelvén. Jézus a szeretetet választotta, amely ajándékká és megbocsátássá válik” – írta a pátriárka, aki a keresztény tanúságtétel értelmét hangsúlyozza: „halálunk a kereszt alatt történt, nem egy csatatéren”.

Még ha a háború véget is érhet – figyelmeztetett –, az nem feltétlenül jelenti a béke kezdetét. Az csak „az első elengedhetetlen lépés” lesz. Utána újra kell építeni a kapcsolatokat, a bizalmat, a közös célokat.

„Hosszú út áll előttünk, hogy megszabaduljunk az elmúlt évek gyűlöletétől” – mutatott rá, de a pátriárka készen áll arra, hogy azokkal együtt járja végig, akik még mindig hisznek abban, hogy lehetséges egy másfajta jövő.

Végül Szűz Máriához, Palesztina királynőjéhez, az egyházmegye védőszentjéhez fordult közelgő ünnepe alkalmából: „Imádkozzunk azokért, akik igazságot és igazságosságot kívánnak, fiataljainkért, családjainkért, szerzeteseinkért, papjainkért, gázai testvéreinkért, akik továbbra is tanúskodnak az élet öröméről. Végül csatlakozunk XIV. Leó pápa felhívásához, hogy október 11-én böjtöljünk és imádkozzunk a békéért.”

Krisztus üres sírja – írta – biztosít bennünket arról, hogy a fájdalom nem lesz örök.

Forrás és fotó: AgenSIR

Thullner Zsuzsa/Magyar Kurír