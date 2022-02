Pozsonyban is gazdag programokkal telt a házasság hete

A házasság hetére a pozsonyi katolikus hívek február 3-tól 11-ig tartó imakilenceddel készültek, az előimádkozó kilenc házaspár volt. Az elhangzott elmélkedések és imák Robert Sarah bíboros gondolatit idézték. A kilenced a Lourdes-i Szűzanya emléknapján ünnepi szentmisével fejeződött be.

Február 16-án kezdődtek a programok. Ezen a napon Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora elhunyt házastársakért ajánlott fel szentmisét a pozsonyi ferences templomban. Ezt fiatalok számára tartott találkozó követte, melynek keretén belül ugyancsak fiatal házasok beszéltek kapcsolatukról, válaszolva esetleg még egyedülálló vagy éppen a házasságra készülő kortársaik kérdéseire is. A program igazi tanúságtevő este volt, a fiatalok komolyan, hittel és felelősségteljesen álltak a párválasztás, a jegyesség és házasság kérdéseihez.

Február 17-én a pozsonyi ferences templomban tartott esti szentmise után a házasságra készülő jegyespárokért imádkoztak a pozsonyi Mély-úton található Mária-barlangnál, ahová közösen is el lehetett sétálni.

Február 18-án ökumenikus istentiszteletet tartottak a pozsonyi református templomban, amelyen igét hirdetett Molnár Tamás, valamint Buza Bodnár Aranka, református lelkésznő. Az istentiszteleten beszédet és imát mondott Buza Zsolt református lelkész is. „Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ez biztosítja az emberiség fennmaradását, a folytonosságot, mert ez az Isten által rendelt nemi különbözőség a fennmaradás emberi módja. Senki nem kisebbrangú, kinek-kinek Istentől rendelt nemi önazonosságát megélve kell haladnia az élet útján, akár házasságban, akár cölibátusi módon éli életét” – hangsúlyozta Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora a házasság hete alkalmából tartott ökumenikus istentiszteleten a pozsonyi református templomban. Molnár Tamás emlékeztetett, a férfi és nő kölcsönösen magukat egymásnak ajándékozó kapcsolatára Isten maga adta áldását az első emberpár esetében, s ma is csak azt kívánhatjuk, hogy minden pár Isten áldásával induljon el közös életútján. És kérjék azt nap mint nap, hiszen a férfi és nő szeretetkapcsolatában az Istennek pótolhatatlan helye van, ahogyan Gyökössy Endre református lelkész oly találóan kifejezi: „Ketten – hármasban” járjanak az úton.

Buza Bodnár Aranka igehirdetésében a házasság hetének idei jelmondatára utalva buzdított, hogy a felek maradjanak együtt, maradjanak a házasságban! Mint fogalmazott: „Ha nem marad el, ha nem marad abba, nem marad félbe, nem marad ki, nem marad vissza, nem marad le senki és semmi, ha nem hagyjuk el a nekünk kijelölt helyünket, akkor együtt maradunk. S ez az állapot, amikor a másikkal vagyok, az áldások megtapasztalásának az állapota. Ebbe az együttlétbe be tudom hívni az Urat. »Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!« – ahogyan a Zsoltárok könyvében olvassuk.”

Az istentiszteleten Buza Zsolt református lelkész is megszólalt, majd az istentisztelet végén feleségével, Arankával, valamint Molnár Tamás közösen áldották meg a jelenlévőket.

Február 19-én került sor a „Házaspárok útja” elnevezésű túrára egy Pozsonyhoz közeli erdőben, ahol az út során kihelyezett idézetek és kérdések gondolatébresztőként szolgáltak a párok számára, jó alkalmat kínálva számukra egy tematikus beszélgetésre.

A nap végén a házaspárok megújíthatták egykor tett ígéreteiket. Erre a szlovák katolikus televízió, a Lux TV által élő adásban sugárzott magyar szentmise kínált alkalmat, amelyet Molnár Tamás celebrált. A katolikus lelkipásztor az evangéliumhoz fűzött gondolataiban a jó mérce használatára buzdította a házaspárokat. Mint mondta, elszomorító olyan családokat látni, ahol az önzés mind jobban leszűkíti az ajándékozó szeretet mércéjét, vagy amikor a házastársak esetében az egyik fél egy hajszálnyival sem hajlandó többet adni a másiknak, mint amennyit kap tőle. Molnár Tamás rámutatott arra a helyenként felbukkanó veszélyes mentalitásra is, amely elvárja, hogy szeretetből, időből, törődésből mindig inkább a másik adjon, hisz kötelessége. A homíliában elhangzott az is, hogy olykor „más a mércéje a kapásnak, elvárásnak és befogadásnak, mint az ajándékozásnak, őszinte igyekvésnek, önzetlen többletnek. Ám – mint mindig, ha kijátsszuk Jézus szavait és megkerüljük az evangéliumot –, ha nem vagyunk összhangban Jézus tanításával, annak magunk okozta következménye előbb-utóbb megmutatkozik: társadalomban, családban, házastársak kapcsolatában, egy közösségben, vagy akár az Egyházban. Ha szűkkeblűen mérjük a jót, annak befogadása előtt is egyre jobban bezárkózunk. Az egoizmus, a másokra figyelés elmulasztása önmagunk börtönébe zár bennünket, holott nem vagyunk elegek önmagunknak, Isten közösségi lénynek teremtett minket, Ő maga is szeretetközösség a Szentháromságban.”

Február 20-án a házasság hete programjaihoz csatlakozók között végül értékes ajándékokat sorsoltak ki.

Molnár Tamás katolikus lelkipásztor felhívására a hét során számos házaspár küldött fényképet és tanúságtevő gondolatot házasságukról, a gyerekek pedig lerajzolták szüleiket.

Az alkotásokat és a fotókat a hozzájuk fűzött személyes üzenetekkel, tanácsokkal ITT megtekinthetik.

