Pro Diocesi Jaurinensi díjat kapott Cseh Sándor, a győri Szent László Látogatóközpont igazgatója

A Brenner János Hittudományi Főiskola ebédlőjében gyűltek össze az ünneplők, hogy elbúcsúztassák a hivatalát átadó Cseh Sándort, akit Veres András megyéspüspök köszöntött, s tette ezt olyan módon, amilyen az egyházmegyében eddig még nem volt: megalapította a Pro Diocesi Jaurinensi díjat, mely olyan civil személy elismerését fejezi ki, aki hosszú időn keresztül a Győri Egyházmegye szolgálatában szakmailag magas színvonalúan és az egyházmegye céljait maradéktalanul szem előtt tartva dolgozott, valamint személyes életvitelével példamutatóan képviselte a keresztény értékrendet. Ezt a kitüntetést első ízben Cseh Sándornak adta át.

A Győri Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ igazgatója köszönő beszédében elmondta, nyolc évvel ezelőtt kezdte Pápai Lajos püspök meghívására munkáját az egyházmegyében, majd bizalmat kapott Veres Andrástól is. „Ez a munka most véget ért. Az ember emlékeket, eredményeket visz magával. Azt gondolom, valóban sok minden történt itt a Káptalandombon; 2016-ban heten dolgoztunk itt, működtettük a látogatóközpontot, most 42 munkatárstól köszönök el. A munkám során az lebegett a szemem előtt, hogy a Collis Sacer – ahogy püspök úr tanácsára hívjuk – intézményei valami mást adnak, mint az élet rohanó viszontagságai. Bíztam abban, hogy az intézmény vezetése itt keresztény közgazdaságtani elveken nyugszik, ami azt jelenti, a számok mögött, legyen az plusz vagy mínusz, ott van az ember, és a munkatársi kapcsolat az egymás támogatásán, megértésén, a bizalmon alapszik. Itt a turizmus azt jelenti, hogy az értékkincs mögött ott a kapcsolat az Egyházzal és a hittel. Hiszem, hogy ez a Collis Sacer küldetése. Köszönöm, hogy terveimhez mindig megkaptam a támogatást, és valami megvalósult: sok-sok kiállítás, köztük az öt nyelven megszólaló Apor Vilmos-kiállítás, kegytárgybolt, kávéház, ahol fogyatékkal élők tevékenykednek, kifejezve befogadó küldetésünket, és a zarándokokat befogadó szálloda. Köszönöm a munkatársaknak, hogy ezeket a legnagyobb hatékonysággal, minőséggel vezetik” – fogalmazott a leköszönő igazgató.

Veres András püspök a jövő terveiről is beszélt. Cseh Sándorral együttműködve folyik a tervezés egy vallásturisztikai képzés elindításáról, mely a Brenner János Hittudományi Főiskola és a Széchenyi István Egyetem együttműködésével, kormányzati támogatással valósulhat meg. Az idegenvezetők képzést kapnának a hittudományi főiskolán, hogy az egyházi látogatóközpontok valóban be tudják tölteni hivatásukat: missziós szándékkal, a kultúraközvetítés mellett vallási ismereteket is közvetítve. Ehhez adná meg a hittudományi főiskola a szükséges ismereteket.

Cseh Sándor meteorológus, a Győri Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ igazgatója és a Széchenyi István Egyetem oktatója. Korábban a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karának dékánja, majd az egyetem oktatási rektorhelyettese volt.

A Pro Diocesi Jaurinensi (A Győri Egyházmegyéért) díj egy díszdobozban elhelyezett sárgaréz érem, amelynek egyik oldalán az egyházmegye címere és a „Pro Diocesi Jaurinensi” felirat szerepel, a másik oldalán pedig a Vérrel Könnyezett Szűzanya képe, illetve „A Győri Egyházmegyéért” felirat. A díjhoz egy oklevél is tartozik.

Trauttwein Éva/Magyar Kurír