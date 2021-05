Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök május 23-án, pünkösd ünnepén a debreceni Szent Anna-székesegyházban celebrált bérmálással összekötött szentmisét.

Krakomperger Zoltán plébános a homília előtt bemutatta az egyházközség 27 bérmálkozóját. Őket a Szentlélek gyűjtötte össze – fogalmazott, kérve a főpásztortól számukra a szentség kiszolgáltatását.

Palánki Ferenc megyéspüspök beszédében kiemelte, minden ember részesül az isteni ajándékban, amely nem más, mint a létezés. „Az ember teste a világ anyagából van, de tudjuk, hogy az evilági létezéstől többre vagyunk hivatva, így az Istentől kapott életet a szeretetre tudjuk fordítani” – hangsúlyozta a főpásztor.

Az a hivatásunk, hogy másokért éljünk, megvalósítva Isten szeretetparancsát. Ehhez segítő kegyelmet kapunk: „A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7) másoknak – tette hozzá püspök atya, hangsúlyozva, hogy nem magunkért, hanem szeretetben másokért élünk. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, ehhez szükségünk van segítő erőre, amely nem más, mint a kegyelem. Amikor a feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak húsvét vasárnap az emeleti teremben – amely az utolsó vacsora és később a Szentlélek kiáradásának a helye –, a küldetés előtt ajándékot ad: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22).

A bérmálkozásra készülők megkapták Istentől a mások felé való nyitott szív ajándékát, hogy rátalálva hivatásukra, abban megerősödve másokért tudjanak élni, és megosszák azt a kegyelmet, amelyet Istentől kaptak – fogalmazott.

* * *

Egri Főegyházmegye

Pünkösdvasárnap az egri bazilikában ünnepi szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek. A szentmise kezdetén a főpásztor örömét fejezte ki, hogy a hosszú karantén időszak után lassan kezdjük visszakapni a szabadságunkat, de mint hozzátette, az igazi szabadság, amire mi meghívást kaptunk a keresztény ember szabadsága, amelyet a Szentlélek hoz meg nekünk. Homíliájában úgy fogalmazott: Mindannyiunkat ugyanaz a Lélek tölt el ma is, mint akkor pünkösdkor az apostolokat. Nem tudták, mi vár rájuk. Számítottak Jézus ígéretére, hogy elküldi a Vigasztalót, ám nem tudták mit jelent ez. Azóta évszázadok teltek el, de most is ugyanaz a Lélek fogja össze az egyházat. A Szentlélek fűzi össze az emberiséget. Az a Lélek, amelyet a keresztségben mindannyian megkaptunk.

Ahhoz, hogy Isten Lelke lakozzék bennük, nemcsak a bérmálás szentsége segít minket. Minden szentgyónásban és szentáldozásban Jézus Lelke erősík meg bennünket. Ugyanaz a Lélek tölt el mindannyiunkat, Isten mégsem uniformizál! – hangsúlyozta. Mindannyian külön egyéniségek vagyunk, és Isten Szentlelke tiszteletben tartja ezt. Ahogyan azt is, hogy mindannyian más és más ütemben vagyunk képesek befogadni Őt. Vannak, akiknek buktatókon keresztül megy ez. Van, aki azonnal kinyílik Isten Szentlelkére. Van, aki élete végéig küzd és keres. Isten szabadon hagyja ezt, nem uniformizál. A közösségeinket sem akarja uniformizálni. Minden családnak, minden embernek, minden egyházközségnek meg van a saját egyénisége, jellemzője. Isten közösségbe gyűjt minket és vezet, de örül az egyén egyediségének.

Ne feledjük, pünkösd az egyház születésnapja – hívta fel a figyelmet a főpásztor. Ma ünneplünk és örülünk, hogy Isten egyházához tartozhatunk!

Majd a bérmálkozókhoz fordulva azt mondta: „Azt kívánom nektek, hogy ez a nap ne csak emlék legyen számotokra, hanem újra és újra megerősödve tápláljátok magatokban az Istengyermekséget! Ne hanyagoljátok el a keresztény kötelességeiteket: az imádságot, a mindennapi jócselekedetet! Ne legyen olyan nap, hogy úgy térünk nyugovóra, hogy semmi jót nem tettünk! A napi jócselekedet átmelegíti a keresztény ember szívét. Ha segítünk, úrrá leszünk saját gyengeségeinket. Ebben segít minket a Szentlélek, a rendszeres templomba járás, a szentgyónás, a szentáldozás, és a napi jócselekedet. Ez segít megmaradni a helyes, az igaz, a jó úton.”

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Május 23-án, pünkösdvasárnap Erdő Péter bíboros, prímás ünnepélyes szentmisét celebrált az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban, melynek keretében a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta.

„Krisztus megváltó áldozata és a Szentlélek ereje munkálja az emberek üdvösségét, megtérésünket, bűntől való szabadulásunkat. És mégis, éppen pünkösdkor a tanítványok átélik, hogy az emberek tömegesen hisznek az ő igehirdetésüknek. Szent Péter pünkösdi beszédében azt mondja az embereknek: „Térjetek meg… és keresztelkedjék meg mindegyiktek bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2,38). És ennek a beszédnek a nyomán még aznap mintegy háromezren megtértek és megkeresztelkedtek (ApCsel 2,41)” – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor, rámutatva: ilyen váratlan aratás, ilyen aratási ünnep a keresztény pünkösd, mert ez az ünnep hordozza annak ígéretét, hogy mindig lesznek a történelem során, akik szavunkra hinni fognak, hogy Krisztus vetését a Szentlélek érleli. Ebben az aratásban lehetünk a munkatársai. Optimizmus ünnepe tehát a pünkösd.

Öröm a megtérés miatt, öröm a mennyben és a földön, hiszen maga Jézus mondja, hogy nagyobb az öröm a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon (Lk 15,7). Örülünk mi magunk is, hogy megnyílt az utunk az üdvösség felé.” A bíboros kiemelte, utalva a bérmálkozókra is: „Örülünk annak, hogy mások is megkapják a Szentlélek ajándékát.”

* * *

Győri Egyházmegye

Május 23-án, pünkösdvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Koncelebrált Böcskei Győző, a Székesegyház plébánosa és Méry László püspöki titkár, szolgálatot végeztek a Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a nap folyamán két ízben is kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

A főpásztor a délelőtt 10 órakor tartott szentmise keretében a Győr-Belváros plébániához tartozókat, majd délután 15 órakor a Prohászka Ottokár Iskolaközpont tanulóit részesítette a bérmálás szentségében.

Veres András szentbeszédében a pünkösdvasárnapi evangéliumi részletet (Jn 20,19–23) idézve rávilágított arra, hogy miként az apostolok a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót, mert félelem tartotta fogva a szívüket; úgy emberi életünk egészét is végig kísérik a különféle félelmek. Jézus kortársai is egyszerre éltek át félelmet és megrendültséget a Mester csodatetteit látva, amelyek napjainkban is megtörténnek. „A hit képes legyőzni bennünk a félelmet, és képes felébreszteni az Istenre való ráhagyatkozásnak az örömét” – hangsúlyozta a püspök, majd a szentség felvételére készülőkhöz fordult: „Most, a bérmálkozás alkalmával, nektek személyesen kell döntést hoznotok, hogy ti Krisztus útján kívántok járni.”

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

A húsvét utáni 50. napon az Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyházban végezte Kocsis Fülöp érsek-metropolita a pünkösdi Szent Liturgiát. A főpásztor ünnepi beszédében kiemelte, ha nem csak képletesen, hanem valóságosan is fölemeljük a szívünket, akkor ezzel megnyitjuk magunkat arra, hogy valóban belénk szálljon a Szentlélek. Mint mondta, az Egyházon keresztül fogadjuk a Megváltót. „Láttuk az igazi világosságot, megtaláltuk a mennyei szent lelket, imádjuk az osztatlan Szentháromságot, mert ez üdvözített minket.”

„Lám, kiderül, hogy minden Szent Liturgián pünkösdöt ünneplünk” – mutatott rá, hozzátéve, a Szentlélek közösséget teremt Istennel és közösséget a benne részesülőkkel. „Lélek nélkül nem találkozhatunk Istennel, és nem találhatjuk meg egymást sem. Ha azonban a Lélek közöltetésében részesülünk, akkor Istenben részesülünk, és egymásban is önmagunkra találunk. Ezért az Egyház születésnapja pünkösd ünnepe, melyen keresztül megkapjuk a teljes Szentháromságot, őáltala pedig isteni és nem csupán emberi közösségre léphetünk megkeresztelt embertársainkkal is” – fogalmazott.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Pünkösdvasárnap, május 23-án Varga László megyéspüspök celebrált szentmisét a kaposvári Szent Margit-templomban. A bérmálással egybekötött alkalmon a főpásztor a bérmálandókhoz szólt prédikációjában: „Szeretnélek titeket, a bérmaszülőket, s minden jelenlévőt meghívni egy iskolába: a Szentlélek iskolájába. Hivatalosan nincs alapító okirata, de ez az iskola valóban létezik, s ebbe az iskolába szeretnélek mindannyiótokat meghívni. A felvételi anyagban az egyik legfontosabb a megtérés.

E nélkül nincsen hiteles keresztény katolikus élet, csak vallásgyakorlat. Mi annál többre vagyunk hivatva. Nemcsak azt kéri tőlünk az egyház, hogy gyakoroljuk hűségesen a vallásunkat, tartsuk meg az egyház előírásait, parancsait, hanem a legfontosabbat kéri a Mester által mindenkitől: térjetek meg!” – fogalmazott Varga László.

Milyen tantárgyak vannak ebben az iskolában? – tette fel a kérdést a főpásztor. „A Szentlélek iskolájában van egy olyan tartárgy, hogy az ima művészete. Nem elég imákat megtanulni. (…) Az ima művészetéhez meg kell tanulnunk csendben lenni. Csak akkor van párbeszéd, ha az egyik fél hallgat. Nemcsak elhallgatni kell ahhoz, hogy meghalljuk, mit mond a másik, hanem meg is kell hallgatnunk, melyhez nyitott szív kell. Meg kell hallgatnom és meg kell hallanom, hogy mit akart mondani a másik. Így vagyunk a Jóistennel is. Csend kell ahhoz, hogy az Ő csendes, szeretettel teli hangját meghalljuk és megértsük – magyarázta a főpásztor.

* * *

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz püspök május 23-án, a Szentlélek eljövetelének ünnepén Sajópálfalán mutatott be Szent Liturgiát.

„Pünkösd neve az ötvenedik napot jelöli a görög nyelvben. Kezdetben a zsidóknál az aratás ünnepe volt, az öröm és hálaadás napja, amikor fölajánlották a föld termésének zsengéit. Itt szintén hálaadásra gyűltünk össze, és ahogyan sztihiránkban hallatszik, ünnepelhetjük „az ígéret beváltását és reményünk teljesülését” és hálásan köszönhetjük meg Istennek az itt szemünk előtt lévő ajándékait.” – hangozott el a püspöki homília bevezetőjében.

A püspök arról is szólt, Jézus a búcsúbeszédében azt ígérte a Vigasztaló kapcsán, hogy „amikor eljön, nyilvánvalóvá teszi a világnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet. A bűnt, amiért nem hisznek bennem. Az igazságot, mert az Atyámhoz megyek, és többé már nem láttok. Az ítéletet, mivel e világ fejedelme már ítélet alá esett.” Az elmúlt másfél év során is megtapasztalhattuk, hogy ítélet hangzik el olykor e világ fölött – vont párhuzamot a jelen helyzettel Orosz Atanáz, rámutatva, hogy talán nem úgy, ahogy az egyszerű ember képzeli, de mindenképpen ítélet alá esnek a világ nagyképű fejedelmei.

„Azt hiszem – tette hozzá később a főpásztor –, Sajópálfalán prófétai szerepe van görögkatolikus templomnak és egyházközségnek. „Ez a templom hegyre épült, messziről jele az Isten közelségének, jele a megszentelődésnek” – fogalmazott.

* * *

Nyíregyházi Egyházmegye

A nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban ünnepelték a Szentlélek eljövetelét május 23-án. A pünkösdvasárnapi ünnepi Szent Liturgián szentbeszédében Szocska A. Ábel megyéspüspök kiemelte, a bérmálás szentségében is Szentlélek kegyelmét kapjuk meg.„A Lélek munkáját azok tapasztalják meg, akik a Lélek szerint élnek – mondta.

„A Lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (…) Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően” – idézte Szent Pál szavait.

A Szent Liturgián együtt imádkozott főpásztorával Papp Tibor főhelynök, Dobos András szemináriumi rektor és Soltész János, diakónusi szolgálatot végzett Gánicz Tamás, valamint Orosz István Mokiosz, akit pünkösdhétfő délelőtt szentelt görögkatolikus áldozópappá Szocska A. Ábel megyéspüspök a máriapócsi kegytemplomban.

* * *

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Pünkösdvasárnap, május 23-án Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta ünnepi szentmisét a szegedi dómban.

A járvány után sokkal minőségibb, emberhez méltóbb és boldogabb életet tudunk élni, ha a Szentlélek segítségét kérve különválasztjuk a jót és a rosszat az életünkben – mutatott rá a főpásztor. A püspök a szentmisén a bérmálás szentségében részesítette a belvárosi plébániához tartozó, arra felkészült fiatalokat.

A pünkösdvasárnapi szertartás egyben a Con Spirito Egyházmegyei Fesztivál záróeseménye is volt.

Kiss-Rigó László szentbeszédében leszögezte: az ünnep üzenete mindig örök, csak a világ és a környezet változik, éppen ezért a pandémia végéhez közeledve most pünkösdkor elgondolkodhatunk azon, hogy melyek az igazán fontos értékek és személyes kapcsolatok számunkra az életünkben. Ha ezt megtettük, akkor a Szentlélek segítségét kérve külön tudjuk választani a jót és a rosszat, így a járvány után sokkal minőségibb, emberhez méltóbb és boldogabb életet tudunk élni.

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének ünnepén, május 23-án mutatott be szentmisét Spányi Antal megyéspüspök a székesfehérvári vasútvidéki Prohászka Ottokár Jó Pásztor-emléktemplomban, ahol az ünnepi szertarás keretén belül bérmálásra is sor került.

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Pünkösdvasárnap, május 23-án Dr. Udvardy György veszprémi érsek 33 bérmálkozónak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a hévízi Szentlélek-templomban. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Kiss László hévízi esperes-plébános, Tóth Tamás káplán és Tóth Gábor Norbert áldozópap, piarista novícius.

Az érsek a szentmise elején köszöntőjében elmondta: „A Lélek kiáradását ünnepeljük. Azt ünnepeljük, akik mi magunk vagyunk, nem önmagunk erejéből, hanem úgy, ahogyan az Isten megalkotott, újjáteremt bennünket.” A leendő bérmálkozókhoz fordulva a főpásztor kihangsúlyozta, hogy számukra ez az ünnep a legszemélyesebb ünnep, ugyanis megkapják a Szentlélek ajándékait, amelyeket csak nekik készített, ugyanakkor mégis közösségi esemény és az egész egyházmegye számára is örömteli, nagy ünnep.

A püspök homíliájában elmondta: „Pünkösd ünnepe a csoda és az értés ünnepe! Csoda, mert olyan dolog történik, amit nem várhattak és mi sem várhatunk, az Isten erejével, embert mentő szeretetével teljesen jelen van és olyan csoda történik, ami nélkül az emberiség, a teremtett világ élni nem tud!”

Udvardy György elmondta, amikor a fiatalok a bérmálás szentségét kérik, akkor megvallják hitüket és ellene mondjanak mindennek, ami nem Krisztus, és elfogadjanak mindent, ami Krisztus és az Ő Egyháza. A szentmise végén kiemelte, a mai világban késznek kell lennünk és vállalkoznunk kell arra, hogy tanúságot tegyünk! Remény és öröm által az sugárzik belőlünk, hogy ismerjük Krisztust, az Atyát és Isten Szentlelke működik bennünk.

