Püspöki áldást kaptak a jegyesek az ercsi Nagyboldogasszony-templom búcsúján

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Spányi Antal megyéspüspök volt. A főpásztor évek óta Ercsibe hívja a házasságra készülő jegyeseket, akiket a szentmise keretében külön áldásban is részesít.

Ercsiből gyalogos zarándoklatot szerveztek az egyházközség hívei és képviselői, de sokan érkeztek az önkormányzat által biztosított kisbuszokkal is a festői környezetben álló, szépen helyreállított kápolnához. „Ercsi Mária, fogd meg a kezünket, Fiad bölcsőjéhez vezess el minket” – énekelték a zarándokok.

A szabadtéri szentmisén először Tóth András plébános, majd a hívek nevében Klaibán Sándor képviselő-testületi elnök köszöntötte a főpásztort. „Ez a szép liturgikus esemény, a búcsúi szentmise megtartása igazi közösségi alkalom, amely után közös agapét tartunk a templomkertben. De az »agapé agapéja« a szentmisében történik, amikor az Úr van jelen, és akkor a legszebb az ünnep, ha ezt együtt üljük meg a főpásztorral. Szeretnénk, ha az Isten szeretete és a belőle forrásozó gondolat, érzés, cselekvés, szimbolikus esemény nemcsak egy pillanat lenne életünkben, hanem egy nyitás is, az Istenre való új figyelésnek a kezdete.”

Spányi Antal püspök beszédében azt hangsúlyozta, hogy a keresztény ember Mária-tisztelő ember. A kereszténységet összefogja a Mária-tisztelet. „Egy ezredéven át hordoztuk azt a hagyományt, amelyet a térítő papok, mint magot elhintettek a magyar lélekbe. Jó földbe hullott, különösen is Szent István lelkében, akiben mélyen gyökeret vert ez a tanítás: Szűz Máriának, az egyház legméltóbb tagjának a tisztelete. Így történhetett meg, hogy a halála előtti napon Máriára bízta szent koronájával az országot, a nemzetet, minket. Így érezhettük magunkat Mária oltalmában egy ezredév alatt.”

A főpásztor példaként állította a keresztény ember elé Mária alakját, aki egész életében hűséges maradt az Isten szavához, amit a próféták hirdettek, és amelyet a templomban tanítottak. Jézus szavait a szívébe zárta, fontolgatta sokat, mert Istenre figyelő élete volt, és nem törődött semmiféle világi tévedésekkel, irányzatokkal. „Tudta, mi a keresztény erkölcs, amit az Isten kinyilatkoztat, és azt akarta, hogy minél többen kövessék azt. Nem kereste a világ előtt az elismerést, ezért mindenre, ami vele történt, igent mondott. Igent mondott az angyalnak, amikor az kérdezte, akarja-e, elfogadja-e, hogy Isten Fiának anyja legyen. Elfogadta Isten akaratát, bármi is legyen, akkor is, ha ez próbatételt, nehézséget fog jelenteni számára. Mint egykor a prófétáknak, akiket Isten különleges kegyelemmel akart megajándékozni. Ne csak ünnepeljük Máriát, hanem kövessük életpéldáját, és legyünk olyan gyermekei, mint amilyen Ő volt. Életünkkel mondjunk igent Istennek, ahogy Mária is tette ezt hűséggel.”

A hívek könyörgését az ercsi egyházközség közösségei mondták: a bibliakör, a fiatalok, a gyermekek és ministránsok csoportjának képviselői áldást kértek a hívekre, életükre.

A szentmise végén a főpásztor imádkozott a fiatalokért, a jegyesekért, és kérte a Szűzanya kegyelmi segítségét. Megáldotta a házasság szentségének felvételére készülő, jelen levő jegyespárokat, és kiterjesztette áldását az egész egyházmegye területén élő minden jegyesre. Hogy legyen belőlük az első szent családhoz méltó utódcsalád, akik egymást hűségben tudják áldozatosan szeretni.

Régi hagyomány, hogy a Duna-parti, 1828-ban épült Nagyboldogasszony-kápolna közelében egy jó vizű forrás is fakadt, ahol a hajósok szerettek megpihenni. Ercsi így vált a hajósok kegyhelyévé. A főpásztor a forrás megtekintése után ellátogatott a Nagyboldogasszony-kegytemplomhoz is, ahol megtekintette az éppen ott folyó restaurálási munkákat, és imádkozott a kegykép előtt.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Berta Gábor



Magyar Kurír