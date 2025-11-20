Püspöki hálaadó szentmise a szombathelyi Ezüsthíd szociális intézményben

A szociális munka világnapja alkalmából november 13-án Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök hálaadó szentmisét mutatott be a szombathelyi Ezüsthíd Integrált Szociális Intézményben a dolgozókért és a lakókért.

Szentbeszédében a püspök megerősítette a szociális hivatást gyakorlókat abban, hogy a másokért állhatatosan végzett munkának örök gyümölcsei vannak. Hangsúlyozta:  Szeretetünk akkor válik teljessé, ha előtte megosztjuk a velünk együtt élőkkel, ránk bízottakkal – mint ahogy egy almát ketté vagy több részre vágva osztunk meg valakivel.

Fekete Szabolcs Benedek kiemelte a lelki értékek megosztásának és a nehézséggel küzdők megsegítésének fontosságát, valamint a szeretet kinyilvánításának pozitív hatását kapcsolatainkra.

Juranovits-Racker Rita intézményvezető kifejezte köszönetét az intézmény valamennyi munkatársának és önkéntes segítőjének. 

A szociális munka nem csupán szakma. Hivatás. Olyan szolgálat, amelyben a szeretet és az emberi méltóság mindennapi tettekké válnak – fogalmazott az intézményvezető. – Amikor segítünk egy idős embernek felöltözni, amikor meghallgatjuk a szavaiban rejlő emlékeket, vagy egyszerűen csak jelen vagyunk mellette a csendben, akkor valójában Isten szeretetét közvetítjük.

A munkavégzés során megélt nehézségben pedig ott rejlik valami különleges: a személyes találkozás kegyelme.

A szentmisét követően a szombathelyi segédpüspök végiglátogatta az intézmény lakóit, ajándékul adva nekik a szeretet megosztásának jelképeként egy-egy almát. Látogatása erőt adó találkozás volt a lakók számára.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

