Püspöki szentmise a szombathelyi katolikus szakkollégiumban

Az egyházmegye főpásztora a tanév során több alkalommal is szentmisét mutat be a szakkollégiumban, amely ezen az estén is megtelt a diákokkal, akik közül többen szolgálattal is – ministrálással, felolvasással, gitáros énekekkel – kapcsolódtak be a liturgiába.

Székely János püspök a szentmise elején Csíkszentmihályi Mihály pszichológus flow-elméletét párhuzamként említve úgy fogalmazott: a Mindenható szeretete, jelenléte állandóan áramlik felénk, amit jól kell dekódolnunk, és így részesei lehetünk az isteni áramlásnak.

Homíliájában a megyéspüspök leszögezte: minden jóért meg kell küzdeni, akár az egyetemi tanulmányok során is. A küzdelemben alakulnak ki a valódi értékek, amelyek mentén lehetünk az isteni terv részesei, lehetünk valóban boldogok.

Törekedjünk tehát a szűk kapun bemenni, mert az értékek megszerzésében a küzdelmes út vezet eredményre – buzdította a szakkollégistákat Székely János püspök.

A továbbiakban a főpásztor – az elhangzott szentírási szakaszokhoz kapcsolódóan – a szülők szeretetét és gyermekeikért vállalt áldozatát állította szentbeszéde középpontjába.

A szentmisén a közösség együtt imádkozva kérte Istent, hogy áldja meg a kollégiumot és minden lakóját.

