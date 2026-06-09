Spányi Antal mutatott be szentmisét a Házas Hétvége régiós találkozóján Székesfehérváron

A Házas Hétvége az elmúlt 50 évben mintegy 100 országban már több mint 3,5 millió házaspárnak segített, hogy megújítsa a kapcsolatát, és házasságát teljesebben élje meg. A közösség segíti őket abban, hogy jobban odafigyeljenek egymásra, megértsék a párjukat, együtt fedezzék fel, hogyan lehet a házasságukat a lehető legjobban megélni.

A szentmisén a főpásztor felhívta a figyelmet a magyar családokat is veszélyeztető ideológiai törekvésekre, folyamatokra, és arról beszélt, hogy a katolikus egyház tanítása az Isten törvényein, az isteni kinyilatkoztatáson alapszik, amely megvédi a gyermekeket és a családokat ezektől a hatásoktól. Kiemelte, mennyire fontos, hogy a családokban a gyerekeket az igazságra neveljék, hogy a családtagok őszintén beszéljenek egymással. Hogy közös imádsággal egymást erősítsék és segítsék a tanúságtevő keresztény életre, Krisztus követésére.

„Bízhattok Istenben. Az ő kegyelme veletek lesz, nem hagy el benneteket, de nektek is ki kell tartani mellette! Kell, hogy legyen bennünk erő, hogy a meggyőződésünket vállaljuk, és ne szégyelljük, ne féljünk!” – buzdította a püspök a találkozó résztvevőit.

Szent II. János Pál pápa híres mondatát idézte, amelyet Krisztustól vett, és amely azóta is ott visszhangzik a világban: „Ne féljetek! Ha Krisztushoz hűek akartok lenni, nincs mitől félnetek. Hűségetekben tapasztaljátok meg Isten szeretetét, tapasztaljátok meg az egyház erejét, az egyház nagy közösségéhez való tartozás erejét. Az imádság, a szeretet hozzon naponta gyümölcsöt lelketekben!”

A szentmise végén Pálffy Károly és felesége, Júlia a régiós közösség nevében megköszönte a főpásztor irányt mutató, megerősítő szavait, majd a találkozó közös beszélgetéssel, agapéval zárult.

A szentmisén a székesfehérvár-öreghegyi Magyarok Nagyasszonya-plébánia Spiritusz dicsőítő zenekara végezte a zenei szolgálatot.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír