Püspöki szentmisét ünnepeltek a tizenkét éve felszentelt baksi Jézus Szíve-templomban

Kiss-Rigó László hangsúlyozta, a 12-es szám kiemelt a Szentírásban, hiszen Jézus 12 éves volt, amikor először Jeruzsálembe zarándokolt egy nagyobb csoporttal, valamint később 12 apostolt választott munkatársának. A főpásztor azt kívánta azoknak a baksiaknak, akik bármilyen módon kötődnek a római katolikus templomhoz, hogy legyenek apostolai a helyi közösségnek és az egész társadalomnak is.

A megyéspüspök prédikációjában az evangéliumhoz kapcsolódva Keresztelő Szent János halálát idézte fel. Azt az embert fejezték le, aki Jézus szerint a legnagyobb próféták egyike volt. „Csak” azért kellett meghalnia, mert Heródes király azt mondta a tetszését elnyerő lánynak, hogy bármit kérhet tőle, mire ő azt felelte, hogy a király legnagyobb ellenségének fejét szeretné tálcán.

A püspök rámutatott: a mindennapi életben is számtalan ilyen megmagyarázhatatlan, értelmetlen dolog történik, de az igazán értelmetlen az volt, amikor a Názáreti Jézust ölték meg. Mégis értelmet nyert halála, hiszen feltámadása az élet forrása mindenki számára, ezért érdemes közösséget vállalni vele. Így mindannyian az élet győztesévé válhatunk.

A 25. Baksi Falunapokon cseh és lengyel vendégek is részt vettek. A nemzetközi csoportok pénteken és szombaton is bemutatkoztak a nagyközönségnek. Pénteken fáklyás felvonulás, utcabál és díjátadó, valamint koncert is volt.

Szombaton Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője; a környező települések polgármesterei, a Szentesi és a Kisteleki Járási Hivatal vezetői, valamint a község határon túli barátai is a baksiakkal együtt ünnepeltek.

A szentmise után motoros felvonulás kezdődött, majd egy kiállítást is megnyitottak, ahol több tucat kétkerekűt tekinthetett meg a nagyérdemű. Emellett barátságos futballmérkőzést is tartottak, valamint színpadra léptek a helyi tehetségek, majd este 7 órától könnyűzenei koncertek várták a közönséget. A kétnapos ünnepet szombaton este lézershow-val és tűzijátékkal koronázták meg.

Forrás: Délmagyar.hu / Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Sándor Judit

Magyar Kurír