Püspöki szentmisével ünnepelték a rábacsanaki templom megáldásának 100. évfordulóját – KÉPRIPORT

Koncelebrált Varga Gábor plébániai kormányzó és Hencz Márton püspöki titkár.

A szentmisén a szanyi Szent Anna kórus teljesített zenei szolgálatot.

A neoromán stílusú templom 1922 és 1927 között épült a régi templom helyére, amely szűkös lett a hívek számára. Az épület megáldása 1925. november 15-én történt. A templomot Keresztelő Szent János tiszteletére 1932 júniusában Grősz József akkori győri segédpüspök szentelte fel.

A főoltár Jézus megkeresztelkedését, a három mellékoltár Jézus Szívét, Máriát és Szent Sebestyént ábrázolja. Szent Sebestyén a község védőszentje, mivel az 1714-es pestisjárványtól az ő közbenjárására menekült meg a falu népe. (Forrás: miserend.hu)