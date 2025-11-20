Püspöki szentmisével ünnepelték a rábacsanaki templom megáldásának 100. évfordulóját – KÉPRIPORT

Hazai – 2025. november 20., csütörtök | 14:21
Jubileumát ünnepelte a rábacsanaki Keresztelő Szent János-templom november 16-án: száz éve áldották meg az épületet. Ez alkalomból szentmisét mutatott be Veres András győri megyéspüspök.

Koncelebrált Varga Gábor plébániai kormányzó és Hencz Márton püspöki titkár.  

A szentmisén a szanyi Szent Anna kórus teljesített zenei szolgálatot.

A neoromán stílusú templom 1922 és 1927 között épült a régi templom helyére, amely szűkös lett a hívek számára. Az épület megáldása 1925. november 15-én történt. A templomot Keresztelő Szent János tiszteletére 1932 júniusában Grősz József akkori győri segédpüspök szentelte fel.

A főoltár Jézus megkeresztelkedését, a három mellékoltár Jézus Szívét, Máriát és Szent Sebestyént ábrázolja. Szent Sebestyén a község védőszentje, mivel az 1714-es pestisjárványtól az ő közbenjárására menekült meg a falu népe. (Forrás: miserend.hu)

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Molnár G. Tamás

