Püspöki szentmisével zárult az egyházmegyei gyereknap Nagykálló-Harangodon

A programokban és mosolyban bővelkedő találkozón kilencszázan vettek részt: 670 gyermek, 80 ifjúsági munkatárs, 20 szervező és a 110 felnőtt kísérő.

A nap során a gyermekek többek között a szentmisére készülve is kaptak feladatokat: papírrepülőkön, papírsátrakon és jegyzetlapokon fogalmazták meg gondolataikat, hogy azokat majd a szentmisében az oltárra helyezve átadják Jézusnak.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a gyermeknap zárásaként bemutatott szentmisén üdvözölte a jelenlévőket.

Itt van közöttünk Jézus, megköszönjük, hogy összegyűjtött bennünket, megajándékoz az ő szeretetével, tanításával és ennek a napnak a csodaszép élményével, azzal, hogy milyen sokan vagyunk hívők, akik az ő szeretetéből szeretnénk élni – mondta a szertartás elején a főpásztor.

Elmélkedésében Palánki Ferenc püspök a gyerekekhez fordulva arra hívta fel a figyelmüket, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye idén harmincéves, születésnapját május 31-én ünnepeljük. A 2000 éves Egyházhoz képest fiatal az egyházmegye – tette hozzá a főpásztor.

Majd néhány szóban megfogalmazta, mit jelent az Egyház: az Egyház Jézus Krisztus köré összegyűlt emberek, vagyis az ő tanítványainak a közössége.

Interaktív szentbeszédében a megyéspüspök az Egyházat érintő kérdéseket tett fel Jézus tanítványairól, az apostolokról, arról, hogy kik az apostolutódok, a püspökök segítőtársai. A gyermekek ismereteik alapján sokszor kórusban kiabálták be a helyes válaszokat.

Jézus azért alapított ilyen közösséget, és jött el erre a világra, hogy megváltsa az embereket, szeretetben legyünk együtt. Azért jó ehhez a közösséghez tartozni, mert itt szeretve vagyunk, de az is nagyon fontos, hogy mi is szerethetünk másokat – hangsúlyozta tanításában a főpásztor.

A gyerekek a szentmise előtt leírt felajánlásaival kapcsolatban, a sok papírrepülőre mutatva Palánki Ferenc püspök – miközben egyet el is röpített a gyerekek közé – így fogalmazott: üzeneteinkkel kifejezzük a szeretetünket, amely építi, szorosabbá fűzi a szeretet kötelékeit, a közösségünket.

Ha megtapasztaljuk, hogy jó egy közösséghez tartozni, akkor szeretnénk ezt az örömet másokkal is megismertetni, és behozni őket ebbe a közösségbe – mondta a megyéspüspök arra vonatkozóan, amit a gyerekek a papírsátrakra írtak: a szentmise előtt azt fogalmazhatták meg így, hogy kiket szeretnének behozni a közösségükbe, az Egyházba.

A jegyzetlapokra írt üzenetekkel pedig kifelé, a világ felé üzentek azoknak, akik nem hisznek, nem szeretnek bennünket. „Jézustól azt tanultuk meg, hogy mindenkit szeressünk, akkor is, ha nem szeretnek bennünket. Miért? Nem azért, mert megérdemli, hanem mert ezt tanultuk Jézustól. Ő egészen addig elment az irántunk való szeretetében, hogy még a keresztet is vállalta értünk, hogy megváltson minket, és feltámadva mutassa az utat, amerre járnunk kell” – mondta a főpásztor.

Mit jelent az Egyházhoz tartozni? Azt, hogy segítek másoknak, vagyis szeretek. Segítek a másik embernek, hogy megismerje Jézus tanítását, az evangéliumot, és együtt, egy közösségben járva, élve tudjuk elérni a végcélunkat, hogy majd a nagymennyországba is eljussunk. Ezért nagyon fontos a közösség, az egyházmegye harmincéves közössége is, ami a ti életetekben akár már százéves is lesz.

Jó ehhez a közösséghez tartozni, jó áldozatot hozni érte

– hangsúlyozta Palánki Ferenc.

A legkisebb egyházi közösség a család; aztán az egyházközség, az egyházmegye és a világegyház közössége. A világegyház nagy ünnepe volt Magyarországon két héttel ezelőtt, amikor Ferenc pápa a fiatalokkal találkozott a budapesti Papp László Sportarénában – emlékeztetett a főpásztor. – Jó volt vele találkozni, mert ő képviseli a világegyházat. Amikor itt volt, az egész világ ráfigyelt, és így a magyar egyházra is figyelt.

A debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Szentatyának átadott ajándékokról is beszélt. Felidézte: a Puskás Ferenc aláírásának másolatával ellátott focilabda kapcsán azt mondta a pápának, hogy a fiatalok nagyon szeretnek focizni, és azt is hozzátette, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet után Puskás Ferenc a legismertebb magyar a világon; a Rubik-kocka magyar találmány, az életet is szimbolizálja, amit könnyű összekeverni, de nehéz kirakni. Mindkettőnek van egy rendje, amit ha követünk, eljutunk a teljességre: a kockát könnyen ki tudjuk rakni, az életünkben pedig elérjük végcélunkat, az örök életet.

A tokaji aszút misebornak is használják – mondta a pápának átadott harmadik ajándékra utalva Palánki Ferenc püspök. – Egyetlen szőlőszemből nem lehet bort készíteni, sok kell hozzá, mint az Egyházhoz.

Sokan kellünk ahhoz, hogy ilyen szép élményben legyen részünk, együtt lehessünk, meg tudjuk osztani egymással a szeretetünket.

Ezért jó itt lenni, az Egyház közösségéhez tartozni, életre váltani Jézus tanítását, a szeretet parancsát.

Segítsetek az Egyháznak, éljétek meg ezt, és boldogok lesztek – buzdította a gyermeknapon részt vevő fiatalokat Palánki Ferenc püspök.

Az egyházmegyei gyermeknap főszervezője Kardos György nyíregyházi hitoktatási koordinátor volt.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Andrejkovics János



Magyar Kurír