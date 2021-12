Püspöki vizitáció: a nagykutasi plébánián járt Székely János szombathelyi főpásztor

Andráshidán az intézményvezetőkkel folytatott beszélgetés során elsősorban a gyermekek létszámáról esett szó, illetve arról, hogy mennyi gyermek érkezik az intézményekbe a környező falvakból.

Ezt követően Nagykutason a plébániához tartozó települések polgármesterei fogadták a megyéspüspököt, akiket vezetői feladataikról és tapasztalataikról kérdezett a főpásztor.

A nagykutasi Idősebb Szent Jakab Apostol-plébánia a zalaegerszegi esperesi kerülethez tartozik, filiái Zalaegerszeg-Andráshida (Szent Kereszt felmagasztalása templom), Kispáli (Szentháromság-kápolna), Nagypáli (Szent Őrangyalok-templom), Kálócfapuszta (Szűz Mária-templom) és Kiskutas (Jézus Szíve-iskolakápolna). Egyházjogi előírás, hogy a megyéspüspöknek ötévente saját maga vagy megbízottja útján végig kell látogatnia egyházmegyéjét.

A vizitáció Nagykutason folytatódott a plébánián, ahol Székely János püspök Gyöngyös Balázs plébánossal, majd a képviselő-testület világi elnökével folytatott megbeszélést.

Ezt követően sor került a teljes képviselő-testülettel való találkozásra is, melynek keretében a közös imádság után a tagoknak lehetőségük nyílt az egyházközségeket érintő problémák és felvetések megvitatására a megyéspüspökkel, sőt a 19 órakor kezdődő szentmisét megelőzően a híveknek is volt módjuk kérdéseket intézni az egyházmegye vezetőjéhez.

Az ünnepi szentmisén elhangzott szentbeszédében Székely János püspök arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy minden plébánia küldetése az, hogy örömteli, sugárzó, hiteles emberek közösségévé váljon, akik mindezt tovább is tudják adni másoknak. „Szívünket nyissuk meg az ég felé, és fogadjuk be a hit kincsét, ez hozzásegít minket ahhoz, hogy életünket hitelesen tudjuk élni” – emlékeztetett a főpásztor.

Rámutatott: a vizitáció célja is annak elősegítése, hogy életerős, sugárzó, élő szigetekké váljanak a plébániák, vagyis hogy kisugárzó központjai legyenek a kereszténység mély, őszinte megélésének. Ilyenek voltak az első keresztény közösségek is; ehhez jó lenne újra visszatalálni. „Nekik még nem voltak templomaik, nem prédikálhattak nyíltan, mégis futótűzként terjedt a kereszténység. Nem is elsősorban a papok, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek révén” – fogalmazott Székely János, hozzátéve, hogy a kezdetek keresztény közösségeinek titka a sziklaszilárd hit és a hiteles élet volt, és Krisztus követői minden lehetséges módon segítették a szegényeket is. „Nekünk is az a feladatunk, hogy ezt a szellemi magabiztosságot visszaszerezzük.

A hit bátor, de nem erőszakos. Természetes megvallását kellene újra megtanulni, ami által tovább is tudjuk adni, sugározni tudjuk mások felé.”

A szombathelyi megyéspüspök a helyi közösséget táborok, kirándulások, lelkigyakorlatok szervezésére biztatta, melyekhez a fiatalok is tudnak csatlakozni, hogy olyan vonzó közösség jöhessen létre, ahová jó tartozni, ahol a hit öröme mindenki szívét megérintheti.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye



Fotó: Nagykutasi Plébánia és Nagykutas Facebook-oldala



Magyar Kurír