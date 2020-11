Ragyogjon át rajtunk Krisztus fénye! – Egyházmegyei búcsút ünnepeltek Munkácson

A Szent Márton szülővárosából érkezett püspök szentbeszédében két dologra hívta fel a figyelmet. Az egyik: miként Szent Mártonon keresztül átragyogott Isten szeretete és jósága, úgy sugározzuk mi is ezt embertársaink felé. A másik: mindannyian Isten szeretett gyermekei vagyunk, és ez a tudat méltóságot, erőt kell hogy adjon nekünk mindennapjainkban, függetlenül attól, hogyan néznek ránk mások.

„Nagyon nagy szeretettel és örömmel jöttem el ide. A kárpátaljai testvérek hite, szeretete, derűje, a nehézségekben való kitartása számomra is mindig hatalmas ajándék és jel” – mondta a szentmise elején a vendég főpásztor. A főcelebránssal együtt mutatta be a szentmisét a munkácsi székesegyházban Majnek Antal megyéspüspök, Lucsok Miklós segédpüspök, valamint az egyházmegye papjai.

A koronavírus-járvány miatt idén a szokásosnál jóval kevesebben vettek részt a búcsún. Összesen közel ezren az online közvetítésbe kapcsolódtak be – vagy nézték meg azt később –, sokan pedig a TV21 adását követték. Ebben a nyomasztó, bizonytalan helyzetben a szeretteikért aggódóknak külön is erőt adtak a prédikációban hallott szavak, a számos történet, melyek Isten szeretetéről szóltak, s arról, hogyan törődik velünk Isten most és mindig.

A prédikáció magyarul hangzott el, Szulincsák Sándor huszti plébános fordította ukrán nyelvre. A szentmise latinul folyt, a könyörgéseket magyarul, ukránul, szlovákul és németül olvasták fel. A szentmisét a székesegyház magyar és ukrán kórusai tették még szebbé énekükkel.

Az ünnepi szentmise végén, mint minden évben, idén is sor került a Szent Márton palástja díj átadására.

A Pro Caritate emlékérmet Natalia Revaj nagybereznai hívő kapta. Az egyházmegye által alapított első családi típusú gyermekotthonban, mely egy szerzetesnővér kezdeményezésére jött létre, Natalia és férje, Ivan Revaj két saját fiuk mellett tizennégy gyermeket neveltek fel és indítottak útnak az életbe; családjuk az azóta született unokákkal jelenleg negyvenhárom tagot számlál. Natalia 1998-ban megalapította a Szeretet és Irgalmasság elnevezésű karitatív szervezetet, mely azóta is működik.

A Pro Fide emlékérmet Oszicki Jolán técsői hívő vehette át, aki harminc éve szolgál hitoktatóként a helyi plébánián, az anyakönyveket is évtizedek óta ő vezeti, s az elmúlt évtizedekben még számtalan más módon is tevékenyen részt vett az egyházközség életében. Mély hitéhez édesanyja adott neki példát, aki ötven éven keresztül volt a técsői templom sekrestyése.

A szentmise záróáldása előtt Majnek Antal megyéspüspök köszönetet mondott Székely János püspöknek a szentmisén elhangzott tanításáért és a papoknak reggel tartott buzdító beszédéért, melyeknek fő témája volt: Szent Mártonhoz hasonlóan rajtunk is át kell hogy ragyogjon Krisztus szeretete és jósága, hogy így megismertessük őt embertársainkkal. „Annál is inkább, mivel mi, az egész egyházmegye és Munkács városa is Szent Márton védnöksége alatt állunk, és az ő példáját kell követnünk.” Ezután köszöntötte Lucsok Miklós püspököt, akit egy esztendővel ezelőtt ezen a napon neveztek ki a munkácsi egyházmegye segédpüspökévé.

A szentmise a Szent Márton ereklyéjével adott áldással és a pápai himnusszal ért véget.

