Rajzpályázat gyerekeknek a láthatatlan munka napjához kapcsolódva

A mozgalom több mint tíz éve dolgozik a családbarát szemlélet elterjesztéséért, ennek része az is, hogy megbecsüljük azokat a tevékenységeket, amelyek „láthatatlanok”. Láthatatlan munka mindaz, amit otthon, a ház körül úgy végzünk el, hogy azért a családtagok nem kapnak fizetést. Értéke mégis nagy, hiszen ha más tenné meg, fizetni kellene érte, és ha nem lenne elvégezve, élhetetlen körülmények vennének körül bennünket. Erről a napról világszerte április 6-án emlékezünk meg.

Láthatatlan munka a ház körüli, a család tulajdona körüli feladatok, a házimunkaként azonosított tevékenység, a háztartás vezetése. A gyerekek is segíthetnek ezekben, és fontos is, hogy lássák, hogy többek között egy-egy takarítás, mosogatás, főzés, biciklipumpálás, kertészkedés, állatetetés fárasztó lehet, de az eredményének együtt örülhetünk, még akkor is, ha tudjuk, hogy hamarosan újra meg kell majd csinálni. A szervezők ezért kérdik a gyerekektől: Te miben segítesz, milyen láthatatlan munkát végeztek el otthon?

A rajz szólhat a szülők, a gyerekek vagy a család által a lakásban, a házban, a ház körül közösen végzett láthatatlan munkáról (takarítás, rendrakás, állatetetés, főzés, de akár betegség esetén a másik ápolása).

A képet A4-es méretben kérik elkészíteni (bármilyen szabadkézi technika alkalmazható: ceruza, zsír- vagy pasztellkréta, festék, vegyes technika). A képre, a rajz alá kérik ráírni az alkotó nevét, települést, kategóriát/életkort.

Nevezési kategóriák: kiscsoportos óvodás, középső csoportos óvodás, nagycsoportos óvodás, 1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–8. osztály.

A további részletek ITT találhatók.

Forrás és fotó: Három Királyfi Három Királylány Mozgalom

Magyar Kurír