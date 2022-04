Rászorulók számára szerveztek nagyböjti szeretetvendégséget Miskolcon

A vendégség helyszíne most is a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola volt, az ünnepi menü is az iskola konyháján készült.

Az egyházmegyei segélyszervezet többször támogatta már a Napfényt az Életnek Alapítványt, segítségükkel állították össze a meghívottak listáját, akik között akadtak már ismerősök is. Szilvássyné Kiss Beatrix, az alapítvány egyik munkatársa elmondta, hogy napok óta készültek az ünnepi alkalomra a vendégek, egyikük komoly verset is hozott magával.

Családias légkörben zajlott az ebéd, közben Orosz Atanáz püspök meghallgatta az emberek történeteit, gondjait, örömeit. A főpásztor beszélt háború borzalmai elől menekülőkről és az Egyházban éppen zajló szinódusi folyamatról, ehhez kapcsolódva tudakolta a jelenlévők Egyházról alkotott véleményét.

Csejoszki Szabolcs karitászigazgatót az ukrán–magyar határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték. „Azért jó, hogy nekünk legalább nem kell menekülnünk” – állapította meg egy vendég.

A meghívottak most sem távoztak üres kézzel; tartós élelmiszer és az el nem fogyott étel most is az alapítvány központjába került, ahol nappali melegedő, átmeneti szálló, rehabilitációs otthon, egészségügyi centrum és utcai gondozó szolgálat is működik.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír