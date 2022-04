Rekollekciót szerveztek az Egri Főegyházmegye hitoktatóinak

A pandémia idején nem volt lehetőség ilyen jellegű összejövetelre, így az Egri Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda munkatársai most hívták elcsendesedésre a hitoktatókat.

A Szent József-évhez, valamint a család évéhez kapcsolódott mindkét előadó témája. A genderideológiát is vizsgálva mindkét előadó arra kereste a választ, hogy elkülöníthető-e a férfi- és női lélek, lehet-e külön női és férfispiritualitásról beszélni, illetve melyek azok a sajátosságok, amelyek egyik vagy másik nemet jellemzik.

„A kultúra, a vallásos közösség, a hagyomány széthullott, és elveszett, amit azok közvetítettek. Ebben a zilált társadalomban a hitoktatók kapaszkodót jelenthetnek a felnövekvő generáció számára az alapértékek megtalálásában. A szülőnek és a pedagógusnak is oda kell figyelni, hogy egészséges lelkivilágú gyermeket neveljen” – fogalmazták meg a szervezők.

Guba András annak a kérdésnek a megválaszolására hívta a katekétákat, hogy mi az ő sajátosságuk, amit hordoznak, ami belőlük fakad, ami arról szól, hogyan élik meg női vagy férfi minőségüket, és át tudják adni a következő nemzedéknek. A piarista szerzetes fontos mozzanatra hívta fel a figyelmet: csak a megélt tapasztalatokat lehet átadni a gyermekeknek és a ránk bízott fiataloknak; saját identitásunkat megtalálva tudunk határozott válaszokat adni a fiataloknak és kísérni őket, hogy a legjobbat hozzák ki magukból.

Egy fiúnak a férfivá válás útján egy anya vagy egy tanárnő soha nem tud annyit segíteni, mint egy apa, egy férfi a saját tapasztalataival. Régen voltak úgynevezett beavatási szertartások, próbatételek, amelyek fizikailag és lelkileg is edzetté tették a fiúkat és segítették őket ezen az úton. Ma, ezek hiányában is fontos, hogy például sport által különböző kihívásokat állítsunk a fiúk elé – fejtette ki Guba András. Hangsúlyozta, hogy az apa szerepe, pozitív visszajelzései elengedhetetlenek az egészséges személyiség kialakulásához. Azokat az elakadásokat azonban, amelyekben szüleinktől hiányt éltünk meg, vagy sebet szereztünk, Isten képes gyógyítani.

Tornay Krisztina M. Petra nővér szerint a társadalmi berendezkedés megváltozásával felcserélődtek a nemi szerepek, nőtt a feszültség a férfiak és a nők között. A sok lehetőség, amely szakmailag is megnyílik ma a nők előtt, a karrier, a magas kereset, az érvényesülés vágya, nem jelenti feltétlenül azt, hogy férfias jellemvonásokat is magunkra kell, hogy vegyünk, nem kell érzéketlenebbé, keményebbé, objektívabbá, rivalizálóbbá válnunk – emelte ki a szerzetesnővér. „A nők nagyon sok jóra képesek, ha igazi erejüket megtalálják. Ez az erő különbözik a férfiakétól: kevésbé teremtő, mint inkább fenntartó-megújító, életet adó. Valójában a nők mindenben: politikában, közéletben, médiában, művészetben, közösségi életben is gyökeres megújulást tudnak előidézni.”

November 10. és 12. között – „A család… olaj az élet lámpásában” mottóval, A keresztény család értékeinek tudatosítása a katekézisben címmel – főegyházmegyei kateketikai konferenciát tartanak ugyanebben a témakörben, háromszáz hitoktató részvételével.

Szöveg: Pap Ildikó

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír