Rekordmennyiségű adomány gyűlt össze a „Legyen öröm az iskolakezdés!” akció keretében

A jó szándékú adományozók több formában is eljuttathatták adományaikat a segélyszervezetnek, bizonyítva az összefogás erejét. A helyi karitászcsoportok önkéntesei országszerte több mint 800 településen látogattak meg nélkülöző családokat, és a tanszerek mellett élelmiszercsomaggal is segítették őket, enyhítve ezzel az iskolakezdés terheit. A trianoni döntés 100. évfordulóján a Katolikus Karitász több száz első osztályos diákot támogatott a Kárpátalján és Délvidéken is.

A tanév kezdete minden évben nagy anyagi megterhelést jelent a kisgyermekes családoknak, ezt a járvány idén még jobban megnehezítette. Az iskolatáska, tanszerek, tornafelszerelés és egyéb szükséges eszközök, valamint a megfelelő ruházat beszerzése sok családnak komoly nehézséget jelent. A Katolikus Karitász országos központja saját forrásból 20 millió forint értékben, egyházmegyei központjai pedig összesen több mint 10 millió forint értékben nyújtottak iskolakezdési támogatást utalvány formájában. A támogatottak száma összesen 9078 fő, az adományozók segítségével iskolatáskát, tolltartót, füzeteket, illetve akár ruhát, komplett számítógépet is tartalmazott a részükre eljuttatott adomány.

A segélyszervezet határon túli magyar településeken is támogatást nyújtott a diákoknak. Kárpátalján és Délvidéken több mint 2 millió forint értékű iskolatáska- és tanszeradománnyal segített a Katolikus Karitász több mint háromszáz nehéz anyagi körülmények között élő gyermeket Ungvártól Kőrösmezőig, Szabadkától Muzslyáig. A trianoni döntés 100. évfordulóján kiemelt cél volt, hogy a szórványban élő önkéntesek közreműködésével támogatni tudják azokat, akik magyar nyelvű osztályban vagy iskolában kezdik most a tanévet. A karitász szeretné, hogy a szülőföldjükön maradó, magyar nyelvet és kultúrát őrző családok gyermekeinek is könnyebb lenne az iskolakezdés.

Az akció gyűjtési időszaka szeptember 15-én lezárult, de a családok támogatása folytatódik, hisz a tanév első hónapjaiban még sokaknak nincs meg minden iskolai felszerelésük. A Katolikus Karitász hálás mindazok támogatásáért, akiknek köszönhetően idén is megvalósulhatott Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyakciója, melynek keretében rekordmennyiségű adományt juttattak el a rászoruló családoknak.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír