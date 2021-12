Rekordmennyiségű ajándékcsomag gyűlt össze a MosolyManók akcióban

A MosolyManók akció hatodik éve ad lehetőséget az általános iskolásoknak, hogy megajándékozzanak rászoruló gyerekeket. 2021-ben összesen 20 ezer arab ajándékcsomagot állítottak össze az általános iskolások. Idén felnőttek is csatlakozhattak az akcióhoz az adomanyozz.hu oldalon keresztül felajánlva az ajándékra szánt összeget.

A november 2. és december 6. közötti időszakban összesen 640 ezer forint gyűlt össze, melyet a Máltai Szeretetszolgálat rászoruló családok karácsonyi ajándékaira fordít. Az akcióhoz kapcsolódva a RapidMatek.hu 1 millió forint értékben ajánlott fel felvételi előkészítő kurzust nehéz helyzetben élő 6. és 8. osztályos gyerekeknek.

Az ország legnagyobb iskolai karácsonyi akciója az adománygyűjtés mellett figyelemfelhívás is arra, hogy az adományozó gyerekek és szülők szánjanak időt arra, hogy megbeszéljék, kinek készítik, és mi kerüljön a dobozba. A szervezők arra kérték a gyerekeket, olyan ajándékcsomagot állítsanak össze új vagy használt, de jó állapotú, hiánytalan játékokból, amelynek ők maguk is örülnének. Emellett fontos része az ajándéknak az üzenet, mely még személyesebbé teszi az ajándékot.

A csomagokat az iskolákból a GLS Hungary szállította el a Máltai Szeretetszolgálat raktáraiba, ahonnan a karitatív szervezet még karácsony előtt eljuttatja az ajándékokat a rászoruló gyerekeknek. A csomagokból jut a máltai intézményekkel és önkéntes csoportokkal kapcsolatban álló családoknak, a legszegényebb településekre, valamint partnerszervezetnek.

„A MosolyManók programban az csodálatos, hogy az ajándékokat gyerekek állítják össze otthon a családi körben, a csomagokat a gyerekek viszik be az iskolába. A segítés, az odafordulás a rászoruló társunk felé így egy valóságban megélt, nagyon is kézzelfogható cselekedetben teljesedik ki. A több mint 20 ezer ajándék ennyi ajándékozó diákot, családot jelent és természetesen ennyi mosolyt is a megajándékozott gyerekek arcán” – mondta Matolcsy Miklós, a PontVelem Okos Program ügyvezetője.

A Máltai Szeretetszolgálat országszerte található raktáraiba hat héten át érkeztek az ajándékcsomagok, a csomagok szállításáról a GLS Hungary Csomaglogisztikai szolgáltató gondoskodott. Balázs Attila, a GLS Europe East munkatársa elmondta, nagy örömmel vettek részt hatodik alkalommal a programban. „Minden évben külön figyelmet szentelünk a nehéz sorsú családok támogatására, hiszen úgy gondoljuk, hogy nemcsak az év ezen szakaszában kell kiemelten odafigyelnünk, hanem amikor lehetőségünk adódik, fogjunk össze a jó cél érdekében. Így van ez a MosolyManókkal is, hiszen a kollégáink és futáraink már több éve örömmel segédkeznek mind a szervezésben, mind a csomagok kiszállításában.”

A csomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei és munkatársai karácsony előtt személyesen adják át az egész évben velük kapcsolatban álló gyerekeknek, családoknak, valamint partnerszervezetein keresztül a felzárkózó településeken élő óvodásoknak, iskolásoknak. Győri-Dani Lajos, a szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke hangsúlyozta, az adománygyűjtés mellett a program fontos része a szemléletformálás is. „Azt a szemléletet, hogy közünk van egymáshoz, az odafigyelést, a szolidaritást gyermekkorban tudjuk megtanítani a gyerekeinknek. A MosolyManók program azért nagyon fontos számunkra, mert nemcsak azoknak okoz örömöt, akikhez az ajándékcsomagok kerülnek, hanem azoknak a gyerekeknek is, akik adományoznak. Az, hogy ezt átélhetik és megtapasztalhatják, hogy ha valakinek az életén segíteni szeretnénk, akkor az adomány túl muszáj adnunk valamit önmagunkból is, az legalább annyira értékes része ennek a programnak, mint a 20 ezer ajándékcsomag.”

A MosolyManók akciót az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága támogatja, médiapartnere az Origo.

A PontVelem Okos Programban a karácsonyi időszakon túl is, egész évben lehet jótékonykodni. A SegítsVelem – Adni jó! kezdeményezésről további részleteket ITT olvashatnak. A szervezők a tanév végén ismét útjára indítják majd a MosolyTáska akciót, amely során a rászoruló gyermekeknek gyűjtik az iskolatáskákat.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szöveg: Majoros Árpád/MMSZ

Magyar Kurír