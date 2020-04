Reménycsomag – Viber-matricákkal a keresztény értékek mellett

A sokak által használt csevegőszolgáltatásokban az emojik mellett már lehetőség van matricákkal is kifejezni mondanivalónkat, amelyek használatával egyszerűbben, gyorsabban, de akár kifejezőbben is kommunikálhatunk.

A Magyar Katolikus Egyház fontosnak tartja, hogy a kommunikáció olyan területén is jelen legyen, amelyet a mai digitális korban az emberek, a fiatalok nap mint nap használnak. Ezért az április 20-tól egy hónapig ingyenesen letölthető, harminc matricából álló csomagban a mindennapokban, ünnepi eseményeken, az élet számos területén előforduló helyzetekre lehet találni szeretettel teli, kedves üzeneteket. A matricák célja, hogy az emberi kommunikáció lehetőleg minél több területét átjárja az igazi, önmagunkon túlmutató szeretet, és így a keresztény értékek is megjelenjenek ezekben az üzenetekben.

A csomag megalkotásával a Katolikus Egyház egyrészt nyitni szeretne minden célcsoport felé, másrészt arra akarja felhívni a figyelmet, hogy azokon a társadalmi területeken, ahol az Egyház a szolgálatait végzi, nekünk, felhasználóknak is van feladatunk, kapcsolódjunk be ebbe a tevékenységbe mi is.

A matricacsomag a Magyar Katolikus Egyház 2020. február és május között zajló SZJA-1%-os kampányának része, amely során az Egyháznak a társadalom körében – az oktatás, a család, a rászorulók segítése és a lelki közösség területén – végzett szolgálatára hívják fel a figyelmet.

A matricák megtalálhatók a Viber-matricaáruházban, Reménycsomag néven, illetve letölthetők az alábbi linkről 2020. május 20-ig: https://stickers.viber.com/pages/hcc_hu?redir=1.

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír