Rendhagyó döntő a Görögkatolikus Tudásolimpián

A több mint 1100 induló diák közül – első és második fordulós eredménye alapján – 234 tanuló vett volna részt személyesen a döntő fordulón a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán 2020 májusában. A kialakult járványhelyzetben azonban tavasszal nem rendezhették meg a döntőt. Végül a 16 kategória legjobb 5 tanulója vehetett részt a végső megmérettetésen augusztus 28-án.

A versenyt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezetésével imaóra nyitotta meg.

A főszervező, Inántsy-Pap Ágnes köszöntőjében elmondta: a verseny célja, hogy a tehetséges gyermekek országos szinten mutathassák meg tudásukat számos területen. Magyar, matematika, történelem, angol, német, informatika, biológia tantárgyakból, valamint liturgikus ismeretekből állíttattak össze kérdéssorokat, külsős szakemberek bevonásával.

A görögkatolikus tanulmányi verseny egyik fontos eredménye, hogy a Görögkatolikus Metropólia által újonnan átvett iskolák is egyre nagyobb aktivitással kapcsolódnak be a tudásolimpiába, így az Egyház „vérkeringésébe” – emelte ki Inántsy-Pap Ágnes. – További fontos eredmény, hogy évről évre egyre több egyéni induló is érkezik különböző egyházközségekből.

A verseny egy 45 perces írásbeli feladatból állt, melynek elvégzésénél a szervezők gondosan betartatták a járványügyi előírásokban meghatározott szociális távolságot és szabályokat. A verseny során és a döntő napjának lebonyolításában a metropólia kispapjai voltak a szervezők és a főiskola munkatársai segítségére.

A délelőttöt Szaplonczay Márk diakónus motiváló, útmutató előadása zárta, majd ebéd követett.

A díjkiosztó ünnepségen Orosz Atanáz püspök buzdító gondolatait meghallgatva vehették át a nyertes tanulók a megérdemelt jutalmat.

A döntősök eredményeit ITT olvashatják.

Forrás: Miskolci Egyázmegye



Fotó: Szilágyi Tibor, Tomcsák András



Magyar Kurír