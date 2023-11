Rendhagyó könyv készül a betlehemijászol-kiállításra a Megváltó születéséről

Paverpol technikával készült domborműves képeikből lapozható könyvet formálnak, amely a Megváltó születésének történetét meséli el A mi utunk Betlehembe címmel.

Olyan, heti rendszerességgel tartott foglalkozásra érkeztem, ahol már az együtt töltött közös idő is különleges kezdéssel indul. Minden foglalkozás lelki ráhangolódással veszi kezdetét Darócziné Kunos Zsuzsanna, a győri csoport tagja jóvoltából. A közös ima – és ez alkalommal Pierre Emmanuel francia költő a csend erejéről vallott gondolata – néhány perc alatt megadja a délelőtt lélekemelő hangulatát. „A művészet küzdelem a szennyeződés ellen, erőfeszítés, hogy életet adjon a csendnek” – írja a keresztény ihletésű költő, és e kezdet már lendíti a művészeti kör tagjait a karácsony titka felé.

Éppen egy közös projekten dolgoznak, az asztalokon a paverpol technikához szükséges alapanyagok: festékek, ecsetek, textilek, ragasztók, csipkék. Az eszközök, a terem, benne a nyolc vidám „kötényes textilszobrásszal”, igazi színes kavalkádnak tűnik első ránézésre. A kör nyolc tagja, Lángh Ildikó, Éger Tünde, Galambos Tiborné Klári, Szekerák Ferencné Kati, Erdélyi Magdolna, Ambrus-Dankó Hajnalka, Rézműves Szilvia, Környéné Gabi és Janák Emilné szorgalmasan dolgozik, mindenki egy-egy saját domborműves képet készít a végleges közös alkotáshoz.

A mi utunk Betlehembe címmel indulnak egy hagyományosnak nem nevezhető könyvvel a Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatán. A 30. betlehemijászol-kiállítására küldik el interaktívnak szánt, lapozható formájú, tíz festménnyel egybefűzött könyvüket, amelyhez természetes anyagokat használnak fel. A paverpol technikával készülő képek bibliai értelemben jelentéshordozók, a mának szóló betlehemi üzenetet fogalmaznak meg, alkotóközösségük a ma emberének kívánja megjeleníteni a karácsony csodáját.

Lángh Ildikó, a csoport művészeti vezetője – miközben minden alkotónak fogja a kezét, azaz hasznos tanácsokat vagy konkrét technikai segítséget is ad az esetleges elakadásoknál – ismerteti csapatuk tevékenységét és különlegességét is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat győri önkéntes csoportjának tagjaiból már nyolc éve alakult meg e művészeti kör azok számára, akik érdeklődést mutatnak a művészeti tevékenység iránt. A csoporttagok és az évek alatt hozzájuk csatlakozó művészetkedvelők nem csak akkor találkoznak, amikor önkéntes munkát végeznek. Eddigi kiállításaikkal azt bizonyítják, hogy az önkéntes tevékenység hatékonyabban végezhető, ha van egy olyan csoport, amelynek a tagjai jól ismerik egymást és közös élmények sora fűzi össze őket. A közös alkotás lelki nyugalmat ad, tovább erősíti a közösséghez tartozást, vagy akár a testi gyógyulásban is nagy szerepet kap. Ugyanakkor a társaság az egyén művészetét is segíti, minden elkészült darab tükrözi készítőjének személyiségét. A mostani foglalkozáson a szorgos munkálkodás mellett már saját karácsonyi ajándéknak szánt festmény alaprajza is felvillan a művészeti vezető ipadjén, ami egy új művészeti technika elsajátítását is előrevetíti. Izgatottan várják, hogyan aranyozzák majd az elkészítendő angyalt, hogy aztán ők maguk is angyalként adják tovább az ajándéknak szánt festményt szeretteiknek, bearanyozva az ünnepeket.

A bibliai ihletésű képek lassan késszé formálódnak és végleges formát öltenek a hozzáértő kezek által. Minden alkotó a címben rejlő út egy-egy állomását jeleníti meg, azt a pillanatot, amely a szívéhez talán legközelebb áll. Fogy az idő, mondják a jelenlévők, hiszen alig néhány nap a pályázati határidő lejárta, és útjára kell bocsátaniuk közösségük közös „gyermekét”, amellyel útra kelnek Betlehembe. Ezúttal is a cél, hogy bekerüljenek a 30. betlehemijászol-kiállítására, ahová már évek óta sikeresen pályáztak eddig is a festményeikkel. Reménykednek, hogy a mostani rendhagyó könyvük is kiállításra érdemesen rejti a karácsony titkát, a Megváltó születését.

Szerző: P. Szabó Csilla

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír