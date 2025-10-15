Rendhagyó osztályfőnöki órán adták át az új osztálynappalit a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban

Közösség – ma erről a szóról sokszor inkább nehézségek, mintsem jó élmények jutnak eszünkbe. Különösen így van, ha a tinédzser korosztályról van szó. A mai tizenévesek egyrészt gyakrabban és könnyebben kapcsolódnak inkább a virtuális, mint a valódi világ közösségeihez. Másrészt kevés lehetőségük van arra, hogy minőségi és biztonságos, épített terekben együtt lehessenek. A Hortobágyi T. Cirill főapát áldásától kísért és a magyar kormány célzott támogatásából felépített osztálynappali követendő példát mutat arra, hogy mindkét problémára lehet jó megoldásokat találni.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arra hívta az ünnepség résztvevőit, hogy erősítsék egymást közösségeikben. A Pannonhalmán átadott tér is éppen azt szolgálja, hogy találkozzunk, beszélgessünk, együtt legyünk. Beszédében rámutatott: törekedni kell a békességre a családon belül, az iskoláinkban és a világban is.

Még jelképesebbé tette ezt az osztályfőnöki órát, hogy a bencés gimnázium testvérintézménye, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium vendégségben lévő diákjai is részt vettek rajta.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint Pannonhalma olyan hely, ahová szívesen jön az ember, szívesen marad, szívesen beszélget. Ezt az otthonosságot erősíti az új osztálynappali, és külön öröm, hogy egy testvériskolát is bevontak az ünnepségbe. A csíkszeredai diákok a magyarság egyik szent helyéről, a Csíksomlyó lábától érkeztek egy másik szent helyre, az ezeréves bencés főapátságba. Két magyar közösség, két Kárpát-medencei testvériskola találkozott, ami a nemzeti összetartozás szép példája. Ott is, itt is magyar fiatalok küzdenek ugyanazokkal a kihívásokkal, problémákkal, és a létrejött emberi kapcsolatok, barátságok azok, amik összekötnek minket 800 kilométeres távolságból is – emlékeztetett az államtitkár.

A gimnázium azt szeretné, ha ezek a kapcsolatok elsősorban nem digitális csatornákon épülnének és maradnának fenn. Az egymásra és a közösségekre fordítható időt ugyanis az interaktívnak gondolt, tenyérnyi monitorok felfalják. Kutatások támasztják alá, hogy az okostelefonozás akár napi 6–8 órát is magának kikövetelve szinte lenulláz minden más kapcsolatot, kapcsolódást és aktivitást. Üzengetünk, posztolunk, görgetünk, megosztunk. A fiatalok pedig különösen aktívak, így védtelenebbek is ebben.

Ijesztő a tendencia, és hasonlóan ijesztő belegondolni abba is, milyen kevés jó minőségű, épített tér segíti a fiatalok gondtalan együtt levését. Hol tudnának csapatni, bondingolni, lógni, dumálni, vagy csak úgy „ellenni”? Plázákban? Művházakban? Parkokban? Egyik sem ideális helyszín, és egyik sem hordozza a bensőségesség, otthonosság minimumát sem. Mitől válik egy helyszín valódi közösségi hellyé, azaz hogyan lesz belőle 36 kiskamasz közös nappali szobája? A berendezés teszi? Vagy a színek? A funkcionalitás? Az akusztika? A fények?

A jövő iskolájának tervezésekor ezeket az alapkérdéseket fel kellett tenni akkor, amikor a gimnázium bő harmincfős csapata – diákok, tanárok, prefektusok, bencések – belekezdtek a közösségi munkába a Can Architests és a Robert Gutowski Architects építészirodák irányításával.

Juhász-Laczik Albin igazgató atya, felidézve a tervezés időszakát, Szent Benedek tanítására irányította a figyelmet. A Regula 3. fejezete ugyanis arról szól, hogyan hozza meg az apát vezetésével egy közösség döntéseit: „Valahányszor valami fontos tennivaló fordul elő a monostorban, hívja egybe az apát az egész közösséget, és adja elő maga, hogy miről van szó. (...) Azért mondjuk, hogy mindnyájukat hívja meg a tanácsra, mivel gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki az Úr azt, ami jobb.” Albin atya emlékeztetett rá, hogy az osztálynappali tervezésében tényleg a legfiatalabbak is részt vettek. Mi ez, ha nem felelősségvállalásra nevelés, ami az iskola legfontosabb feladata lenne?

Ő maga egy szerzetesközösség tagjaként most azt tanulta meg, hogyan lehet és kell közösséget szervezni. Megköszönte diákjainak a sok hozzáadott értéket, aminek gyümölcse lett ez a nagyszerű közösségi tér. A gimnázium felelősségre nevelt azáltal is, hogy becsatlakozva a fiúk részesei lettek annak, hogyan nézzen ki egy iskola, egy nemzet, a hazánk és Egyházunk nem 20 év múlva, hanem már ma. A gondolatok, érzések formába öntéséhez pedig az építészet nyelvét hívták segítségül. A hat kőkemény, direkt erre a feladatra dedikált tervezési nap öteleit, javaslatait Cseh András és Gutowski Robert építészek fordították le tervrajzokra.

Büszkén állíthatjuk, hogy a „fordítás” jól sikerült. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium második emeletének sarokszobájában körbenézve a világos tölgy és a pasztellek árnyalatai fognak körbe egy barátságos középkék szövettel és ugyanolyan padlószőnyeggel burkolt teret. A nappali domináns részét ez a fából készült, megemelt platform alkotja, amely a közösségi események központi tere. A tér szívében egy mobil bútorokat magában foglaló „tűzrakó hely” található, amely a közösség szimbolikus középpontja. A padlózatba süllyesztett, kocka alakú ülőkéket is kiszedve kényelmesen elfér itt egy egész osztály.

Az ajtó mellett picike konyhapult köszönt, teákkal, viharvert vízforralóval, mikróval, csappal. Nyolcan tudnak leülni az asztalokhoz, mögöttük polcok, teli társasjátékokkal, a falon beépített szekrények, a padok alatt fiókok húzódnak. Szobanövény, mozgatható világítótestek, három nagy ablak és egy perforált, akusztikai álmennyezet teszi tökéletesen otthonhangulatú nappalivá a helyszínt, amely különösen alkalmas az esti imádságokhoz, az osztály megbeszéléseihez, tanórákra, vitafórumokra és olyan eseményekre is, mint például egy közös meccsnézés, társasozás.

Most a kilencedikes diákokon és nevelőiken a sor, hogy napi rendszerességgel teszteljék a teret, azaz használják, lakják be, koptassák, szeressék. És aztán lejegyezve ezeket a tapasztalatokat adjanak visszajelzést az építészeknek. A távlati cél az, hogy mind a nyolc osztály egy-egy hasonló nappalit vehessen birtokba a hegyen. A pannonhalmi példa már most követőkre talált: a főapátság egyik budapesti intézményében is megkezdődött egy iskolai diáknappali tervezése.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Krizsán Csaba/Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír