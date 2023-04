Ricsén megáldották a templom körül elkészült keresztút stációit

Ricse az Egri Főegyházmegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bodrogközben, a Cigándi járásban fekvő nagyközség.

A szertartás elején Matyi Péter plébános, valamint az egyházközség elnöke köszöntötte Bereczkei Miklós címzetes apátot, a helyi és térségbeli híveket, zarándokokat. Köszönetét fejezte ki a híveknek is, akik adományaikkal hozzájárultak a keresztúti stációk állíttatásához. Így fogalmazott: „Bízunk benne, hogy a templomunk körül kivitelezett keresztút sok ember számára ad majd iránymutatást a nehézségek, megpróbáltatások és keresztek hordozásában.”

Bereczkei Miklós szentbeszédében arról beszélt, hogy a keresztény ember megrendült szívű ember. Már az első húsvéti eseményeket követő korai időben hálából járták végig Jeruzsálemben az emberek a Via Dolorosat, a fájdalmak útját. Majd az Úr szenvedésére emlékezve és azokat megörökítve stációkat helyeztek el. Később a templomokba került a 14 stációs keresztút, majd a templomok köré, hogy közösségben végigjárva imádkozzák a hívek, de egyedül végigjárva is tanít, formál; szent erőt ad, hogy mások keresztjeinek hordozásában is segíthessünk. A keresztút minden idők embere számára Isten irántunk való irgalmasságának kőbe vésett mutatója – mondta a címzetes apát.

A munkálatok a helyi önkormányzat és az egyházközség híveinek adományaiból valósultak meg.

