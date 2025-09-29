Rómában látható a Pannonhalmi Főapátság fotókiállítása

Az eseményen Dejcsics Konrád OSB, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója a monostor fotókiállításáról szólva így fogalmazott: „A képekben felismerjük azt, amit Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fejezett ki: »a szomszédban élő szentek«.”

A Pannonhalmi Főapátság Osztás 10×10 című, ötven képből álló fotókiállítását a társadalmi felelősségvállalás és a Szent Márton-i szolgálat szellemisége ihlette. Tíz személyes történeten keresztül mutat be olyan embereket, akik szabadidejüket áldozzák arra, hogy embertársaik felé fordulva segítsenek ott, ahol szükség van rájuk. A mindennapi hősök történetében megelevenedik Szent Márton szellemi öröksége is, aki egész életében segítette a szegényeket.

„Utcáink, városaink, világunk tele van olyan emberekkel, akik észreveszik mások küzdelmeit, és a saját helyükön önzetlen és kreatív segítséget nyújtanak, ahogyan azt a Pannonhalmán született Tours-i Szent Márton is tette a maga idejében – mondta a szeptember 18-i szezonnyitó esten Dejcsics Konrád. – A fotókon ábrázolt emberek, valamint maguk a fotósok is a remény jelei. Ma pedig mind Magyarországon, mind Rómában nagy szükségünk van a reményre.” Az 1029 éves Pannonhalmi Főapátság elengedhetetlennek tartja, hogy folyamatos párbeszédet folytasson a kortárs kultúrával és a minket körülvevő világgal. Ezért is állít ki kortárs fotókat, amelyeket Magyarországon már nagy sikerrel mutattak be.

Az esten a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében nyílt meg az Ég és Föld a színpadon című tárlat. A kiállítás a barokk jezsuita színház világát mutatja be a hit, a művészet és a színházi illúzió határmezsgyéjén mozogva. A soproni jezsuita díszletkönyv 21 darab 17–18. századi eredeti metszetét tárja a látogatók elé installációk formájában.

A harmadik, Életutak című kiállítás, amellyel az évadot megnyitották, Rétfalvi Sándor, Kígyós Sándor, Pasquale Nini Santoro, valamint Amerigo Tot művészeknek állít emléket. A tárlat nemcsak a 20. századi magyar szobrászat egy szeletét mutatja be, hanem a magyar–olasz művészeti kapcsolatok előtt is tiszteleg. Az anyagot kisplasztikák, rajzok és grafikák alkotják, amelyeket a pécsi Janus Pannonius Múzeum is támogat, átfogó képet nyújtva a művészek gazdag alkotói világáról és szakmai, valamint baráti kapcsolatairól.

A szezonnyitó esten felléptek a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Magyar Szent István-renddel kitüntetett szopránénekes, Miklósa Erika mesteriskolájának, a KvintEsszencia Mesteriskolának a tanítványai.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír