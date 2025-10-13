Varga László püspökkel ünnepeltek a rózsafüzér-társulatok Segesden

A Fájdalmas Szűz (Hétfájdalmú Szűzanya) somogyi búcsújáróhelyén tartott alkalom rózsafüzér-imádsággal és szentségimádással kezdődött, majd Varga László püspök elmélkedését hallgathatták meg a jelenlévők.

Ezt követően szentmisét mutatott be a főpásztor az egyházmegye több papjának jelenlétében.

„Gyógyítsátok meg a betegeket, űzzétek ki az ördögöket, támasszátok fel a halottakat, és hirdessétek az embereknek, hogy elérkezett Isten szereteturalma, Isten országa” – kezdte prédikációját a kaposvári megyéspüspök a bibliai idézettel, melyet Jézus a hetvenkét tanítványnak mondott.

„A tanítványok engedelmeskednek. Jézus szavára megtesznek valamit, ami meghaladja az ő erejüket. Saját erőből képtelenek lennének gyógyulásokat előidézni, ördögöket kiűzni, halottakat feltámasztani, de az ő szavára megteszik, és ez csodálatos gyümölcsöket hoz” – fogalmazott a főpásztor, majd Jézus szavainak sorrendjére hívta fel a figyelmet. Fontos, hogy a tanítványokat először Isten szeretetének kimutatására kéri, csak azt követően hívja őket arra, hogy hirdessék: elérkezett az Isten országa.

Ha azt szeretnénk, hogy az emberek elhiggyék a tanításunkat, és hitelesek legyünk, először meg kell mutatnunk nekik Isten szeretetét, melyre mindenki rászorul, nem csak a betegek, a sérültek, a fogyatékossággal élők.

Jézus azt mondja a tanítványoknak, akik ujjongva beszámolnak arról, hogy megtörtént, amit kért: „láttam a sátánt: mint villám bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hatalmat adtam nektek minden ellenséges erő fölött: semmi sem fog ártani nektek. Mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak, hogy nevetek föl van jegyezve a mennyben.”

Aki engedelmeskedik Jézus szavának, az megváltozik.

Ha valaki megtér, megváltoztatja az életét, és elkezdi követni Jézust. Ekkor a sátán tehetetlenné válik vele szemben, hiszen ez a személy élni kezd Jézus nevének hatalmával, az Ige hatalmával, amit hirdet, és amit megtesz.

Már a keresztségünk pillanatában szellemi küzdelemre lettünk felkenve. A keresztségünkkor felteszik a kérdést: ellene mondasz-e a sátánnak, és hiszel-e? Nem elég azt mondani, hogy hiszek, azt is ki kell mondani, hogy ellene mondok a sátánnak, s ez a szellemi küzdelem mind a mai napig folytatódik. Ebben a küzdelemben hathatós segítség számunkra a Szűzanya és a rózsafüzér. Ez a szemlélődő ima átformálja, átalakítja annak szívét, aki hittel imádkozza – fogalmazott a főpásztor, majd Lukács evangéliuma alapján arról beszélt, hogy mindannyiunk neve fel van jegyezve a mennyben.

Hiszed-e, hogy a te neved is ott van az élet könyvében, és ha hiszed, akkor tudsz-e örülni ennek a hétköznapi gondok és bajok között? Annak, hogy neked olyan reményed van, amit senki nem vehet el tőled, csak te mondhatsz ellent neki.

Ha szeretnél eljutni oda, ahol el van készítve számodra a hely, és a mennyei Atya is ezt akarja, akkor az megtörténhet.

Ha nem szeretnél, akkor viszont nem fog megtörténni.

Olyan örömforrásunk van, amely kimeríthetetlen. Örömforrás számunkra, hogy Jézus megtartotta az ígéretét, hogy velünk van mindennap, a világ végéig.

Állandóan velünk van, de mi nem hisszük el, és ezért nem is fordulunk hozzá, s nem adunk hálát azért, hogy itt van, hanem magunk körül forgunk.

Aki nem maga körül forog, hanem odafordul Jézushoz, aki jelen van, az megszabadul a legnagyobb akadálytól, az egójának a középpontba helyezésétől, és felszabadítja az örömöt a szívéből.

Nem lehet elégszer hálát adni ezért az ajándékért, örömforrásért, hogy Jézus mindig velünk van, s hogy van igazi reményünk, mert a nevünk fel van jegyezve a mennyben – zárta prédikációját a főpásztor.

A szentmise szentségi körmenettel ért véget; majd agapéval zárult az alkalom.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír