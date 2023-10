Rózsafüzér-társulatok tagjainak találkozója Beregszászban

A program reggel az örvendetes rózsafüzér elimádkozásával kezdődött, amit Lucsok Péter Miklós OP püspök előadása követett. Beszédében saját életéből is hozott példákat. Elmondta, hogy harminc éve mindennap elmondja lehetőleg mind a négy rózsafüzért. Például vezetés, futás közben is talál alkalmat az imára, ami nagyon sokszor segít neki abban, hogy Isten jelenlétében maradjon egy-egy feszültebb helyzetben is, és ezzel kizárja a lelket romboló haragot és dühöt.

„Legyünk kegyelemmel teljesek, mint Mária. A kegyelmet fogadjuk be: áldjuk ezt a világot, és ne átkozzuk! Amikor az ember rosszat mond, akkor a gonosz léleknek ad teret. Ezért is fontos, hogy összejöjjünk, és órákon át imádkozzunk, mert az ima által megtisztulunk” – hangsúlyozta a püspök.

Az előadás után a dicsőséges rózsafüzér elimádkozásával folytatódott a program. Délben ünnepi szentmisét tartottak, mely egy váratlan bejelentéssel kezdődött. Gerzánics Szergej püspöki titkár felolvasta a Szentatya levelét, melyben az állt, hogy Lucsok Péter Miklós apostoli kormányzót kinevezi a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspökévé. A Szűzanya külön ajándéka, hogy éppen ezen a találkozón jelentették be az örömhírt, és a rózsafüzér-társulatok tagjai értesülhettek legelőször arról, hogy az egyházmegyének újra van megyéspüspöke.

A szentmise után a Beregszászi Szent Anna Karitász jóvoltából közös ebéd várt a résztvevőkre. Kis pihenőt követően a délután keresztúttal és az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozásával ért véget.

Lucsok Péter Miklós püspök előadása ITT megnézhető.

A napról készült összefoglaló kisfilm IDE KATTINTVA látható.

Szöveg: Fehér Rita

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

